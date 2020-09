Dva pondělní projevy optikou expertů. ‚Babiš začíná bojovat o svou politickou kariéru,‘ říká politolog

Jeden premiér, dva projevy a dva rozdílní muži. Tak by se daly shrnout pondělní proslovy předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). Jeden se uskutečnil na tiskové konferenci po rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a druhý v hlavním vysílacím čase na televizních obrazovkách. „Řeči Winstona Churchilla měly jinou jiskru. Babiš používá slova, která do češtiny nepatří,“ říká jazykovědec Karel Oliva serveru iROZHLAS.cz. Praha 6:48 23. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sdělení projevů

Zatímco na odpolední tiskové konferenci se premiér Andrej Babiš věnoval především bývalému ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, večerní projev, jenž viděly přes tři miliony diváků, byl podle politologa Josefa Mlejnka apel k veřejnosti s cílem ji mobilizovat, aby pandemii čelila lépe.

„Adam udělal na ministerstvu podstatně více práce než ty ministři, který tam byli předtím.“ Andrej Babiš (odpolední tisková konference)

„Babiš potřeboval odpoledne ministra Vojtěcha odstřelit, ale zároveň ho nějakým způsobem co nejvíce pochválit. Proto ho vylíčil jako slušného člověka. Zajímavé bylo, že to vyprávěl tak, jako kdyby byl jeho politický otec. Do toho několikrát zdůraznil, že byl hodně slušný, málo průbojný a tak dále,“ komentuje Mlejnek tiskovou konferenci pro server iROZHLAS.cz.

Premiér se navíc podle politologa snaží veřejnosti vnutit svoji verzi příběhu. „Vojtěch se snažil, první vlnu zvládl, ale ti zlí novináři a ta zlá opozice ho tak obtěžovali, až toho na chudáka bylo moc a rezignoval,“ parafrázuje Babiše.

„I já jsem se nechal unést nastupujícím létem a atmosférou ve společnosti. To byla chyba, kterou nechci zopakovat.“ Andrej Babiš (večerní projev)

Odpolední projev po rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a večerní projev na televizních obrazovkách spojovala jedna věc – premiér Andrej Babiš (ANO) přiznal, že udělal chybu. Mlejnek to zároveň považuje za nejzajímavější moment obou vystoupení.

„Sice dlouho mluvil v množném čísle, ale poté řekl, že se nechal unést náladou ve společnosti. To, že Babiš uznal chybu, je u něj výlučná věc. Problém je ale ten, že politik nesmí udělat chybu,“ říká politolog.

I když Mlejnek vystoupení v televizi nevnímá jako Babišův předvolební tah, upozorňuje, že předseda hnutí ANO začíná jednoznačně hrát o to, aby uspěl v příštích parlamentních volbách. „Kdyby ale nebylo před krajskými volbami, tak bude Vojtěch ministrem třeba ještě měsíc. Průšvih, který se na Babiše jako na politika řítí, ohrožuje celou jeho politickou kariéru,“ míní.

Šéfkomentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo v projevech vidí snahu získat si důvěru veřejnosti. „Premiér si tím snaží připravit půdu, aby lidé věřili, že to, co vláda dělá, je nezbytné, a protože si myslí, že je to správné a že už to koneckonců v osobě Romana Prymuly jednou vyšlo,“ uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál.

„Adam Vojtěch se věnoval koncepční práci, já myslím, že historie ukáže, kolik toho udělal, a samozřejmě koronavir zamezil tým dalším věcech, které měl v plánu a já chápu, chápu tu, to jeho rozhodnutí, ty neskonalé útoky opozice, hejtmani, novináři, viděli jsme to v neděli. “ Andrej Babiš (odpolední tisková konference)

Kladení nekorektních důrazů

Babišovým hlasovým a pohybovým přednesem se zabývala lektorka kultivované mluvy a vysokoškolská pedagožka Iveta Jansová, na kterou projev z tiskové konference působí trhaně a je podle ní složité udržet pozornost bez většího soustředění.

„Kladení nekorektních důrazů značně ovlivňuje dynamiku celého projevu, který působí trhaně. Je naopak nutné se intenzivně soustředit na dlouhá souvětí, jež jsou dělena překvapivým způsobem. Samozřejmě to strhává pozornost nikoli k obsahu, ale právě k formě takového projevu,“ popisuje.

Kvalitu celkovému přednesu podle Jansové nezvyšuje ani to, že premiér projev čte. Babiš nahlížel do papírů, i když mluvil o osobních pocitech ohledně Vojtěcha, a do toho přidával vlastní vsuvky. „To způsobuje logickou a argumentační nekonzistenci,“ poukazuje pedagožka.

Babiš často opakuje slova a v emotivních chvílí vypadává z role, což podle Jansové zrovna nepřispívá k soudržnosti projevu.

Za to večerní projev působí dynamičtěji, vyrovnaněji a díky pohledu kamery i přesvědčivěji, uvedla lektorka. „Pohled do kamery, dynamika, ale právě i větší plynulost projevu, mají zřetelný apelativní charakter,“ říká.

V tom se shoduje s šéfkomentátorem serveru Seznam Zprávy Jindřichem Šídlem, který o projevech řekl, že byly jako z jiného světa. „Je zajímavé srovnat předtočený, napsaný projev přečtený ze čtecího zařízení s tím, jak vystupoval předseda vlády v půl jedné na tiskové konferenci, kde oznamoval nástup Romana Prymuly. To byl úplně jiný svět. Byl to nervózní politik, který uhýbal očima a pořád něco hledal v papírech,“ uvedl.

V televizním projevu Babiš mluví podle Jansové i podstatně spisovněji, než v případě odpolední tiskové konference, i když částečnou nesrozumitelnost může způsobit například neschopnost vyslovit slovo epidemiologie.

Jansová poukazuje i na to, že Babiš drží ruce „poslušně“ před sebou v klasickém sevření dlaní. „To je značný kontrast k předešlému vystoupení na tiskové konferenci, kde docházelo k výrazné gestikulaci levé ruky (a posléze i obou rukou) a jistému potřásání hlavou,“ uzavřela.

Slovenské infinitivy

Jazykovědec Karel Oliva pro server iROZHLAS.cz uvádí, že ani v jednom projevu pro něj nebylo nic překvapivého, nic, co by ho vyvedlo z míry. „První projev byl takový polopřipravený, zřejmě měl napsané základní body, u druhého bylo naprosto zřejmé, že ho četl ze čtecího zařízení,“ říká.

Připouští, že premiér Babiš v mluvené formě příliš neexceluje. „Není žádný rétor od Pána Boha. Řeči Winstona Churchilla měly jinou jiskru. Babiš často používá slova, která do češtiny nepatří. Mě například zaujalo slovo ‚plícní‘,“ podotýká Oliva.

Typické je pro Andreje Babiše například to, že stále používá slovenské infinitivy končící na ť. „V češtině jsme měli infinitivy končící na –ti, dnes už končí infinitivy na –t. Pan premiér se neumí odnaučit ze slovenštiny všechny infinitivy končící na –ť. To je pro něj naprosto typické,“ upozorňuje.

„Ten odpolední projev byl váhavější, večerní byl plynulejší,“ myslí si Oliva. V neformálních projevech podle něj nechodí Babiš daleko pro vulgarity, ty se ale ani v jednom z proslovů neobjevily.