Jindřich Šídlo: Premiér Babiš drží v šachu celé Česko. Situace je vážná

Kauza kolem Čapího hnízda se prohlubuje. Andrej Babiš (ANO) označil práci novinářů za hyenismus. Údajný únosce jeho nemocného syna Petr Protopopov byl jeho opatrovník. Na otázky kolem kauzy Čapího hnízda a únosu premiérova syna na Krym odpovídal na Českém rozhlasu Plus komentátor ze Seznam Zprávy Jindřich Šídlo. Rozhovor Praha 12:48 15. listopadu 2018

Vysvětlil už premiér Babiš, jaké dokumenty jeho syn podepsal ohledně Čapího hnízda nebo jak se jeho syn dostal do zahraničí?

Ne, myslím, že nám ty odpovědi ještě dluží, navzdory tomu, že pan Prototopov poskytl rozhovor deníku Právo a serveru Novinky.cz a vyjádřil k tomu, jak to s Babišem mladším na Krymu bylo. Ten jeho příběh je naprosto neuvěřitelný. Protopopov byl jeho opatrovník, ale dovolil si nechat vážně nemocného člověka bez dohledu na Krymu s jeho přítelkyní, kterou znal Babiš mladší v té době pouhých 14 dní. Tento rozhovor akorát vyvolal další vlnu nejasností.

Změnila se nějak komunikace Andreje Babiše? Jakou komunikační linku nyní prosazuje?

Babiš v těchto krizových situacích obvykle nasazuje kombinaci rozhořčenosti a vzteku kombinovaného se sebelítostí a dojímáním publika. Mluvil často o rodině, že by ho měl každý rodič pochopit. Ne každý rodič ale přepisuje majetek na své děti, jen aby dosáhl na dotaci z Evropské unie. Své děti do toho zatáhl sám Babiš. Všechno je to dokonalá ukázka, proč trestně stíhaní politici nemají být jmenováni do svých funkcí.

Vede se teď souboj PR týmů o to, jaká je interpretace toho, co Andrej Babiš mladší řekl?

Je to možné. Tahle situace však není banální a nesmí zůstat v rovině facebookových statusů Marka Prchala a fotografií Andreje Babiše mladšího z Krymu. Je to vážné bezpečnostní riziko, když se syn premiéra členské země NATO pohybuje sám po Ukrajině a Krymu v doprovodu dívky, kterou mu představil pan Protopopov.

Parlamentní opozice říká, že má dostatek hlasů na vyvolání hlasování o nedůvěře vlády. Jaké má šance uspět?

Do schůze opozice zbývá týden, do kterého se toho může hodně změnit. Aktivně, byť nepřímo by do toho mohl vstoupit prezident Zeman. Kdyby vláda padla, měl by znovu dva pokusy na jmenování předsedy vlády. Podle mě vláda nepadne, ale situace se mění takovou rychlostí, že se může stát cokoliv.

Za prezidentem jde ve čtvrtek předseda ČSSD Jan Hamáček. Bude mít tato schůzka vliv na osud nynější vlády?

Bude mít asi nějaký vliv, je to ale jen jeden díl skládačky. Důležitější podle mě bude stanovisko SPD, která by mohla významně pomoci, nebo komunistů, kteří v žádném případě Andreje Babiše nedají.

Předseda SPD Tomio Okamura vidí příležitost v prosazení programu svého hnutí, bylo by ale pro Andreje Babiše jednoduché se opřít o jeho podporu? Před několika měsíci měli někteří členové hnutí ANO s takovou možností problém.

Pro některé by to asi problém byl i pro samotného Andreje Babiše, co se týče zahraniční politiky. Po tom, čemu teď čelí, bude usilovat, aby si nezhoršil reputaci v Bruselu nebo Paříži. Babiš drží v šachu nejen svoji rodinu, ale celé Česko. Ta situace by se dala vyřešit jednoduše, kdyby už před rokem netrval na tom, že bude premiérem. Ve chvíli, kdy bude Andrej Babiš trvat na tom, že chce být předsedou vlády, tak nikdo nemůže dohlédnout, kam až se ta situace vygraduje.