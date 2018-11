Národní ústav duševního zdraví: Protopopová nijak nepochybila, o střet zájmů nešlo

Národní ústav duševního zdraví prověřil lékařské zprávy Dity Protopopové a konstatoval, že jsou v souladu s lékařskou etikou. Reagoval tak na případ Andreje Babiše mladšího, kterého Protopopová měla údajně poslat na „prázdniny“ na Krym. Podle ústavu nedošlo ze strany lékařky k pochybení ani střetu zájmů. Její manžel Petr Protopopov není podle vyjádření zaměstnancem ústavu a za jeho chování tak ústav nenese odpovědnost. Praha 14:13 14. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dita Protopopová kandidovala v komunálních volbách za ANO v Praze 8. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Národní ústav duševního zdraví se v dokumentu zveřejněném na oficiálních stránkách odmítl konkrétně vyjádřit k pořadu Zvláštní vyšetřování a případu Andreje Babiše mladšího. Argumentoval ochranou osobních údajů a dodržováním lékařského tajemství. V obecné rovině pak vyloučil, že by jeho zaměstnankyně Dita Protopopová, lékařka a bývalá zastupitelka na Praze 8, při svém postupu jakkoliv pochybila.

Babiš na Krymu – byla to ruská akce? Číst článek

Ve vyjádření zároveň vyloučil podezření ze střetu zájmů, v němž se členka hnutí ANO a bývalá komunální politička mohla ocitnout. „Pokud by některé její politické aspirace (kandidatura do zastupitelstva na Praze 8) takto mohly vyznívat, upozorňujeme, že tyto aspirace spadají až do doby po té, co měla své pacienty v řádné péči,“ stojí v prohlášení.

„Pacienti v Národním ústavu duševního zdraví nikdy nebyli léčeni za jiným účelem než jim pomoci.“ Protopopová prý nikdy žádného pacienta nenutila ani k hospitalizaci, ani na něj nevyvíjela jakýkoliv nátlak.

Nutný souhlas pacienta

Zpráva dále uvádí, že veškeré léčebné postupy vyjma chorob stanovených zvláštním předpisem, mezi něž patří infekce jako tyfus nebo pohlavní nemoci, a přímého ohrožení života, je možné zahájit pouze se souhlasem pacienta.

Udělali si normálně výlet na ryby, říká k cestě na Krym exspolupracovník Protopopova Číst článek

V ostatních případech musí pacient či jeho zákonný zástupce podepsat informovaný souhlas s procedurou. Ústav tak nepřímo vyloučil, že by Protopopová Andreje Babiše mladšího nutila k odjezdu na Ruskem anektovaný Krym a vyhrožovala mu hospitalizací. Ústav se důrazně ohradil vůči spekulacím o zneužití psychiatrické péče.