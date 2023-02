Boj o voliče SPD a ČSSD znamená radikalizaci ANO. Babiš bude dál strašit, říká politolog

Andrej Babiš nerezignoval na post šéfa ANO ani poslance, naopak veřejně vyhlásil boj o voliče SPD a ČSSD. „Máme se na co těšit. Rozhodl se pro strategii připomínající Miloše Zemana z 90. let,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz politolog z Masarykovy univerzity Vít Hloušek. Poukazuje přitom na to, jak tehdejší šéf ČSSD mluvil o voličích Sládkových republikánů jako o „zdivočelých“ a že je třeba přitáhnout je zpět. O to se teď ANO pokusí, domnívá se. Rozhovor Praha 6:00 11. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisková konference po předsednictvu ANO. V první řadě zleva Karel Havlíček, Andrej Babiš a Alena Schillerová | Zdroj: Profimedia

Jak čtete aktuální signály, které přicházejí z hnutí ANO? Překvapilo vás něco?

Ani moc ne. Nečekal jsem, že se Andrej Babiš stáhne z politiky, to vůbec ne. Ani jsem nečekal, že by se stáhl z vedení ANO nebo že by opustil Sněmovnu. Za nejdůležitější považuji, že Babiš veřejně vyhlásil boj o voliče vlevo od středu, o voliče SPD a ČSSD.

Tím se máme na co těšit, protože to s sebou logicky nese radikalizaci ANO. Alespoň v některých tématech, která jsou důležitá a zajímavá pro voliče. Babiš se rozhodl pro strategii, která může trošku připomínat Miloše Zemana z 90. let, kdy se dostal do čela ČSSD a mluvil třeba o voličích KSČM nebo Sládkových republikánů, že to jsou zdivočelí sociální demokraté, které je potřeba přitáhnout zpátky. O něco podobného se teď ANO pokusí.

vít hloušek Vedoucí Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Odborně se věnuje soudobým dějinám a srovnávací politologii (zejména stranické a politické systémy) s důrazem na státy západní a střední Evropy a také české politice.

Jakými nástroji může na tyto voliče cílit? A nebylo chybou, že veřejně jmenoval, že půjde o voliče SPD a ČSSD?

Nebude to mít úplně jednoduché, protože pořád platí to, čemu čelila jeho kampaň ve druhém kole prezidentských voleb. Že zároveň nemůže být tak radikální jako třeba šéf SPD Tomio Okamura, protože v řadách voličů ANO jsou někteří, kteří nechtějí jít takto daleko. Volí ho jako levicovou či středolevicovou alternativu kvůli jeho politice zvyšování důchodů a dalších věcí a nejsou úplně zvědaví na krajně pravicovou rétoriku.

Nicméně co bude jednoznačně pokračovat, tak bude styl, který jsme viděli už v prezidentské kampani. Možná ne tak radikálně, protože to přece jenom trochu možná přehnal. A pokud je soudný, tak si to asi uvědomuje, ale určitě bude strašit. Bude se pasovat do role ještě tvrdší opozice vůči vládě Petra Fialy (ODS) a bude poukazovat na všechny skutečné nebo domnělé problémy, které vláda má.

Když říkáte, že si možná sám uvědomuje, že tu kampaň trochu přepískl, tak hnutí ANO k tomu říkalo, že si celou prezidentskou kampaň na předsednictvu vyhodnotí. Navenek to ale vůbec neřešili…

Ano, vůbec. A navíc úplně na konci tiskovky to Babiš „hodil“ na novináře. Jako že já za nic nemůžu, já jsem neudělal a vy jste to vyhrotili tím, jak jste o kampani informovali.

Ani vy, ani já jsme u toho neseděli, když se o tom bavili. Docela by mě zajímalo, jestli tu kampaň nějak racionálně analyzovali. Ale nevím, jestli to vůbec bylo možné v přítomnosti Andreje Babiše samotného.

Každopádně teď jim odešla část týmu a budou si muset postavit nový. Babiš má jednu vlastnost, která je pro politika v současné době důležitá. Ono to tak nevypadá, ale je relativně ochotný na sobě pracovat a své markeťáky poslouchat.

Zahraniční inspirace

A jak vnímáte zvýšený důraz na osoby Aleny Schillerové a Karla Havlíčka, který byl na středeční tiskové konferenci jasně zřetelný?

Docela zajímavým momentem je další zviditelňování paní Schillerové a pana Havlíčka. Připomíná mi to polskou vládní stranu Právo a spravedlnost, kterou vede Jaroslaw Kaczyński z pozadí a do pozic prezidenta nebo premiéra nominuje své lidi. Prezidenta Andrzeje Dudu a premiéry Beatu Szydlovou a Mateusze Morawieckého.

Takový scénář může být reálný, je ale třeba si uvědomit, že ANO je jiným typem strany než Právo a spravedlnost, která není osobním projektem bratrů Kaczynských, ale i v organizačním smyslu slova je to standardnější politická strana s širší stranickou elitou. ANO pořád zůstává podnikatelským subjektem, který stojí a padá s Andrejem Babišem.

Takže ANO se vydává polskou cestou, ale jen částečně?

Kdybychom přece jen chtěli vést analogii se zahraničím, tak se nabízí i starý známý Silvio Berlusconi. Navzdory věku a délce či kontroverznosti svého politického působení je pořád v čele své strany Forza Italia, která je nyní ve vládě Giorgii Meloniové, ale on tam osobně není.

Nicméně je jasné, že Forza Italia stojí a padá s ním. Berlusconi byl mimo vedení strany jenom v momentu, kdy jako součást odsouzení dostal pět let zákaz ucházet se o veřejné funkce, takže vynechal jednu volební kampaň, ale v momentu, kdy mu trest vypršel, tak byl zase zpátky.

V tom tedy vidíte paralelu s Babišovým hnutím ANO?

Myslím, že ANO je na tom podobně. Nedovedu si představit ANO bez Andreje Babiše, navzdory tomu, že se snaží ukazovat, že to není úplně strana jednoho muže, ale když se na to podíváte, tak sice vystrkuje Schillerovou a Havlíčka, ale nikoho dalšího. ANO nemá širší stranickou elitu.

A chápete to tak, že v případně, kdyby hnutí ANO vyhrálo příští sněmovní volby, že Babiš už nebude premiérem? Že právě proto se do čela stínové vlády posunul Havlíček?

To se podle mě v této chvíli říci nedá. Sice by to k tomu svádělo, jenomže se bavíme o perspektivě – pokud se nestane něco mimořádného – sněmovních voleb v roce 2025. Do té doby se může situace v řadě ohledů změnit. Může se koneckonců změnit i názor samotného Andreje Babiše na to, co by chtěl dál dělat.

Hypoteticky si představme, že jsou volby, vyhraje hnutí ANO, nicméně potřebuje s někým sestavit vládu a s SPD to prostě z rozumných důvodů udělat nebude moci. Tak je jasné, že premiér Havlíček bude mít větší manévrovací prostor vůči ostatním normální stranám, než by měl premiér Babiš. Ale pořád si troufám tvrdit, že nejdůležitější, co rozhodne o tom, jak to nakonec bude a jak ten model bude fungovat, bude přání a rozhodnutí samotného Babiše.

Co teď s Babišem?

Očekáváte, že se vrátí do Sněmovny a bude chodit „klikat“, nebo se vydá za voliči do regionů?

On je podle mě teď i lidsky unavený z kampaně, která pro něj nebyla jednoduchá. Přes velmi pěkný počet hlasů přece jen opět prohrál. Asi ani jemu to není příjemné, nenechává ho to chladným. Možná je prostě fakt unavený. Navíc přichází trochu do let, možná si chce trochu odpočinout.

Uvidíme, jestli bude častěji chodit do Sněmovny, nebo jestli zase zapřáhne karavan a bude jezdit po vlastech českých. Spíš bych sázel na to, že většinu času bude dělat to druhé než sněmovní práci, ta ho zjevně nebaví a nevidí v tom žádný smysl. Stejně si ale bude muset dát chvilku pauzu, protože další volby jsou až příští květen do Evropského parlamentu. Navíc to jsou volby druhořadé, které nejsou moc zajímavé ani pro politické strany, ani pro voliče.

Když jsme se bavili po druhém kole voleb, tak jste zmínil: „Babišova politická budoucnost se jmenuje konsolidace situace v ANO, což by nemělo být složité.“

Ano, troufám si tvrdit, že to se vyřešilo, a přesně tak se to i stalo. Ani mě nepřekvapilo, jak vyšuměl do ztracena pokus Iva Vondráka a Tomáše Macury nějakým způsobem tematizovat určité vnitřní rozpory a rozdíly v hnutí ANO, protože si opravdu myslím, že tam žádné nejsou.

Je to prostě iniciativa těchto dvou, kterým rozumím, nicméně na něco takového ve straně podnikatelského typu není prostor. Takže podle mě to skončí Vondrákovou rezignací, tím skončí i aktuální opozice, zavře se nad tím voda a mašina zvaná ANO jede dál.

Uvolněný prostor

Když ANO už veřejně vyhlásilo útok na voliče SPD a ČSSD, tak se tím trochu přesouvá od středu politického spektra směrem k jeho okraji. Už jsme to viděli ve voličských přelivech po druhém kole, že vyhrocená kampaň mohla odradit část umírněných voličů. Vidíte na českém stranickém spektru někoho, kdo by si na tyto voliče mohl sáhnout?

Kdyby byla trošku viditelnější sociální demokracie, tak by si část těch lidí mohla vzít zpátky. Ale upřímně řečeno zatím nedělají nic pro to, aby to takto zafungovalo.

Dovedu si představit, že část umírněných voličů třeba půjde za STAN nebo za KDU-ČSL, pokud třeba šéf lidovců Marian Jurečka dokáže vybalancovat některé kroky na ministerstvu práce a představu o KDU-ČSL jako sice pravicové, ale hodně sociální a středové straně v ekonomickém slova smyslu.

Tam by mohli jít, ale myslím si, že pokud se nebude dít něco mimořádného – a nevíme, jaká bude ekonomická situace v roce 2025 při příštích sněmovních volbách – tak tito lidé skončí mezi nevoliči.

Relativně dlouho v Česku nevznikla nová silná politická strana. Chvíli to vypadalo na Přísahu, ale ta se do Sněmovny těsně nedostala a nyní vypadá dost deaktivovaně. Mluví se o tom, že by si novou stranu mohla založit Danuše Nerudová nebo i Ivo Vondrák. Tam je ovšem otázka, jak by řídil stranu z Ostravy…

Tam je otázka, jestli by si neudělal nějaké regionální sdružení pro severomoravskou politiku, což bych si dovedl představit, pokud by neměl celostátní ambice.

Nerudová… já vám nevím. Teoreticky by to samozřejmě udělat mohla, ale na druhou stranu si nemyslím, že by její strana mohla přebírat voliče Andreje Babiše. Nejenom proto, že se vůči němu vymezila ještě ostřeji než Petr Pavel, ale také proto, že symbolizuje trošku něco jiného, než by ti voliči chtěli.

Některými důrazy typu důchodové reformy může tyto voliče odpuzovat a vlastně těmto středolevicovým voličům ANO nemá co nabídnout. Protože oni jsou středolevicoví v klasičtějším slova smyslu, zatímco ona míří na levici kulturní nebo kulturně-sociálně agendou. A to tito lidé nechtějí.

I kdyby si stranu založila, o čemž trochu pochybuji, tak si myslím, že by je nepřetáhla. Ale samozřejmě dva roky jsou dlouhá doba. Může se objevit někdo nový, nicméně zatím to tak aktuálně nevypadá.