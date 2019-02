Jsme svobodnější než Francie a USA, řekl Babiš a odkázal na žebříček Freedom House. Co v něm stojí?

Premiér Andrej Babiš v neděli vystoupil na sjezdu hnutí ANO. V projevu se mimo jiné věnoval tématu svobody a demokracie. „Někdo tady stále straší, že je ohrožení demokracie, návrat totality a podobné nesmysly,“ řekl šéf ANO a zmínil v této souvislo také žebříček americké nevládní organizace Freedom House, která stav demokracie ve světě mapuje. A ta se právě k samotnému Babišovi vyjadřuje. Praha 13:12 17. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš na sněmu ANO | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„My letos slavíme 30 let, co tady máme svobodu. Svobodu slova, svobodu pohybu našich občanů. 30 let co máme demokracii a svobodné demokratické volby. Což je nejdůležitější věc naší novodobé historie,“ řekl Andrej Babiš na sněmu ANO, který se sešel po dvou letech.

„Teď vyšel žebříček Freedom in the world 2019. Žebříček o svobodě. A představte si, máme 91 bodů. Více než ve Spojených státech a ve Francii. Takže my jsme svobodnější země, než jsou Spojené státy a Francie podle toho žebříčku,“ dodal premiér.

Česko má skutečně 91 bodů a před Francií je o jeden bod, před Spojenými státy dokonce o bodů pět. Na žebříček se ale dá podívat i i jinak. Průměrné skóre států v Evropské unie je 91,179. Česko je tak velmi lehce pod průměrem.

Česko v průměru

Z osmadvacítky je Česko šestnácté, stejný počet bodů mají ještě Litva a Malta. Sice je Česká republika o bod lepší než Francie, jak uvedl premiér, zároveň je ale o tři body horší než Německo nebo Estonsko, o šest bodů horší než Dánsko nebo Irsko a o devět oproti Finsku nebo Švédsku. Což je mimochodem podobný rozdíl jako mezi Rumunskem a Českem.

Kromě toho analytici Freedom House ve zprávě uvedli, že stav demokracie v Česku se zhoršil, zatímco například ve Slovinsku, které má 94 bodů, se zlepšil.

‚Odrážení nelichotivých skandálů‘

V Evropě zpráva konkrétně zmiňuje několik států, v nichž podle autorů „protidemokratičtí lídři pokračovali v podkopávání institucí, které ochraňují svobodu projevu a právní stát.“ V této kapitole se píše zejména o Maďarsku, Polsku, Černé Hoře, Srbsku, ale také o českém premiérovi.

Jedním z hlavních problémů jsou útoky na nezávislá média. Podle Freedom House šíří celou Evropou a dotýkají se i Česka. „Premiér Andrej Babiš využíval spřízněné mediální domy k odrážení nelichotivých skandálů,“ píšou experti o předsedovi vlády a šéfovi hnutí ANO.

Naráží tak zejména na Babišovo napojení na mediální dům MAFRA. Ten premiér koupil v červnu 2013 prostřednictvím holdingu Agrofert, později jeho akcie kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenského fondu.

Útoky na média

Přitom právě vůči médiím se Babiš v projevu také vymezil. „Jak víte, jsme v situaci, kdy spousta různých aktivistických novinářů chrlí celý dni naprosté lži, dezinformace nebo účelové vytržené informace z kontextu. Vznikly anti-Babiš weby, které platí daňoví podvodníci nebo lidé, kterým jsme nabourali kšefty. Ve veřejnoprávních médiích se zabydleli neuvěřitelné pořady a relace, které vysílají jen zprávy anti-Babiš,“ řekl premiér směrem k médiím.

Česko v celkovém hodnocení získalo 91 bodů ze sta. | Foto: Freedom House

Zatím ještě není dostupná detailní zpráva přímo o Česku. V únoru 2017 ale organizace Freedom House, která tehdy zařadila Česko na seznam zemí, kterých se v roce 2017 může týkat takzvaný bod zlomu v oblasti demokracie. Důvodem byl podle organizace „populistické a nacionalistické“ hnutí ANO.

Andrej Babiš v projevu také dodal, že by byl rád, aby nikdo o ohrožení demokracie nemluvil. „Protože to není pravda. Ale je důležité, že když je těch 30 let, je důležité si připomenout, co vlastně u nás stalo. Já mám pocit, jako kdyby naše země vznikla s nástupem naše hnutí do vlády, nebo jako kdyby před námi tady nic nebylo,“ dodal Babiš.

