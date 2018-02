Babiš: S KSČM se neshodneme v zahraniční politice. Problémem u SPD je referendum

Vyjednavači ANO dál pracují na získání podpory pro vládu premiéra v demisi a šéfa hnutí Andreje Babiše. Schůzky pokračují s ČSSD, STAN, KSČM a SPD. Babiš ale bude jednat také s šéfem ODS Petrem Fialou. Řekl to v úterý ve vysílání Radiožurnálu. ANO se s KSČM podle něj neshodne na zahraniční politice. Problémem u SPD je pak referendum. Rozhovor Praha 14:20 20. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

V jaké fázi je vaše jednání s SPD? Je to už maximum možného, na čem jste se dokázali shodnout, nebo ještě budete pokračovat?

Od našeho týmu jsem dostal zatím jen předběžně informace. Jsou rozpory v referendu, to je základní rozpor. Určitě nechceme hlasovat o našich zahraničních závazcích. Nechceme mít v žádném případě referendum, jestli zůstaneme v NATO nebo EU, to je absolutně vyloučeno. Zahraniční politika SPD má podobné rysy jako u KSČM.

SPD také chce, aby soudci měli mandát jenom šest let, dnes to mají doživotně. My s ním nesouhlasíme, nechceme to měnit. Je tam víc věcí.

Je tam ještě z vaší strany prostor pro ústupky? V jaké fázi je to jednání?

Máme na stole různé názory, různé rozpory. S KSČM máme rozpory s karenční lhůtou, to je stejné, jak oznamovala ČSSD. S tím nesouhlasíme.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Musíme jednat s těmi, kdo jednat chtějí. SPD ani KSČM ale do vlády nechceme, řekl premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš

Souhlasíme s tím, že by stát neměl určovat rodičům, aby děti ve dvou letech šly do školky nebo do jeslí. To si mají určit rodiče.

S KSČM se absolutně rozcházíme v zahraniční politice. Na druhé straně zase souhlasíme, že si máme zachovat nerostné bohatství. Těch věcí je strašně moc. Zdaleka to není v situaci, kdy bychom už byli domluveni, to určitě ne.

Proč stejně intenzivně nejednáte o programových shodách i s dalšími stranami? Některé z nich vyjádřily ochotu k jednání.

Které? Nevím, koho myslíte?

Například ČSSD, STAN, lidovci.

ČSSD ano, schůzku s nimi máme zítra v 15.00. Čekali jsme na sjezd, takže mají nové vedení. Pan předseda Fiala z ODS odmítá jednat. Nicméně máme schůzku ohledně zahraniční politiky. Napsal mi dopis, ve kterém oceňuje zvýšenou aktivitu v komunikaci s evropskými partnery. A ve čtvrtek máme jednání se STAN, takže se snažíme jednat s každým, kdo chce jednat.

Nedostali jsme se do fáze, že by KDU-ČSL nebo jiná strana s námi chtěla konkrétně jednat, podmiňují to podmínkou, že ve vládě nemá být trestně stíhaná osoba, hnutí to odmítlo. Jednáme s tím, u koho je zájem, takže STAN, ODS, ČSSD, KSČM a SPD.

Babiš chce jednat s Hamáčkem o vládě. 'Já jsem jediný kandidát na premiéra,' vzkázal novému předsedovi Číst článek

Řekl jste, že ANO s SPD do koalice nepůjde. Nechcete se ani spoléhat na jejich podporu pro svou vládu. Proč s nimi vedete složitá jednání o programových shodách a ústupcích?

Protože v programu nacházíme nějaké schody i neshody, jsou v parlamentu a mají 22 poslanců, a protože jsou jedni z mála ochotní se s námi o tom bavit. Myslím, že všichni máme zájem, aby tady vznikla stabilní vláda, buď koaliční, nebo v toleranci.

Nerozumím ale tomu, že pokud nechcete jejich podporu a nechcete s nimi do vlády, tak proč chcete prosazovat jejich požadavky?

Určitě neprosazujeme jejich požadavky.

Tak proč hledáte shodu s jejich programem? Proč je neberete jako klasickou opoziční stranu, pokud je nechcete do vlády ani od nich nechcete podporu?

Do vlády je určitě nechceme, to jsme jasně řekli a to platí. A nechceme ani KSČM. Ale pokud nenajdeme dohodu s takzvanými demokratickými tradičními stranami, které jen kritizují a nechtějí se podílet na vládě, tak musíme jednat s těmi, kdo chtějí jednat, ale to ještě nic neznamená. Uvidíme, co vyjednáme. Preferujeme samozřejmě koaliční vládu nebo toleranci s demokratickými tradičními stranami.

Po sjezdu ČSSD se vám otevřel prostor k dalšímu jednání. Ochotu k jednání deklaruje jak ČSSD, tak STAN. Jaké partnery pro jednání v tuto chvíli upřednostňujete?

Ano, ČSSD a STAN. Budeme s nimi jednat poprvé zítra a ve čtvrtek. Uvidíme, jaké jsou jejich představy a požadavky. U ČSSD bude sjezd pokračovat 7. dubna. S tím, kdo je připraven s námi jednat, jednáme. Termín jsme si domluvili velmi rychle a uvidíme, jak to proběhne.