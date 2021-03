Ministerstvo zdravotnictví nepochopilo zadání, kritizuje Babiš specifikace na nákup testů do škol

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO žádá změnu specifikací pro nákup dalších pět antigenních testů do škol. Radiožurnálu řekl, že ministerstvo zdravotnictví nepochopilo zadání, když spolu s resortem školství uložilo státním hmotným rezervám, aby část testů nechaly před nákupem vyzkoušet, zda jsou dostatečně citlivé. Ve čtvrtek bude problémy s chystaným tendrem řešit vláda. Praha 15:27 17. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Babišovi se nelíbí, že se ministerstvo zdravotnictví rozhodlo udělat ze státních hmotných rezerv „zkušební laboratoř“ | Foto: Ladislav Křivan | Zdroj: MAFRA/Profimedia

„Ministerstvo zdravotnictví vůbec nepochopilo zadání, které dostalo. Bylo úplně stejné jako u první soutěže, co dělalo ministerstvo vnitra,“ řekl Radiožurnálu premiér s tím, že nerozumí tomu, proč ministerstvo zdravotnictví odeslalo resortu školství přísnější specifikaci na další nákup testů do škol. Tu následně dostala Správa státních hmotných rezerv (SSHR), která bude nákup zajišťovat.

Stát chce testy do škol před nákupem vyzkoušet, výjimku na dodání mají stovky firem Číst článek

Jak zjistil Radiožurnál, státní hmotné rezervy musí pro nákup čtyř milionů antigenních testů do škol získat atest jejich citlivosti. Soutěž na další milion testů mají vypsat podle specifikace z měsíc staré zakázky ministerstva vnitra.

Ministerstvo zdravotnictví odmítá, že by doporučovalo nákup takto rozdělit. Tvrdí, že pouze dodalo specifikaci. Vyjádření ministerstva školství Radiožurnál zjišťuje.

‚Zkušební laboratoř‘

Premiéru Babišovi se ale nelíbí, že by státní rezervy měly testy vůbec testovat. Podle něj se ministerstvo zdravotnictví rozhodlo udělat ze správy rezerv „zkušební laboratoř“.

Nezávislým ústavem by se měly nechat testy od firem prověřit, zda uváděná citlivost platí. Resort zdravotnictví to vysvětluje tím, že bylo nutné pro tendr na testy do škol nastavit přísnější specifikaci. K prodražení nákupu prý kvůli tomu nedojde.

Při citlivějším PCR testování ve firmách by pozitivita byla kolem dvou procent, odhaduje Hajdúch Číst článek

„Toto řešení může nákup prodloužit zhruba o týden, a to v případě, že se parametry testů budou ověřovat analytickou studií, což ministerstvo zdravotnictví doporučuje,“ popsala Radiožurnálu mluvčí resortu Barbora Peterová s tím, že atest můžou státní rezervy získat například od Státního zdravotního ústavu, případně od Ústavu organické chemie a biochemie.

500 žádostí o výjimku

Babiš s ověřováním citlivosti u testů nesouhlasí. „Z nepochopitelných důvodů ukládají státním hmotným rezervám dělat nějaké testování, přitom sami umožnili stovky výjimek různým distributorům,“ uvedl premiér s tím, že samotná výjimka by měla být dostatečným důvodem pro splnění podmínek tendru.

Šéf Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr Radiožurnálu řekl, že spolu se specifikacemi obdržel také seznam distributorů s výjimkou pro takzvané samotesty. „A těch firem už je přes 500,“ uvedl.

Na webu jich má ministerstvo aktuálně vypsaných aktuálně přes 200, firmy ale mohou žádat o výjimku na více testů, takže seznam je mnohem delší.

Negativní test není zážitkový poukaz. 8 otázek a odpovědí, jak se vyznat v testech a jejich výsledcích Číst článek

„Ministerstvo zdravotnictví denně zpracovává několik desítek žádostí o výjimku. Seznam 500 firem odpovídá počtu žádostí, nikoliv počtu udělených výjimek. Ministerstvo zdravotnictví považuje za správné, aby SSHR žádného uchazeče nediskriminovalo a všichni soutěžící měli stejné podmínky,“ uvedla mluvčí ministerstva Peterová.

Švagr upřesnil, že termín dodání testů je dvojí: část má dorazit do konce března, část do poloviny dubna. O nákupu chce ale ještě debatovat s ministerstvy školství i zdravotnictví.

„Podle mě se to musí změnit a ministerstvo zdravotnictví musí jasně říct, od jakých výrobců a jaké testy mají státní hmotné rezervy nakoupit. A potom je soutěž a je to soutěž na termín dodávky a na cenu,“ řekl Babiš s tím, že k nákupu testů svolal ve středu poradu, ve čtvrtek ho bude řešit vláda.

Z původního tendru ministerstva vnitra na 3,6 milionu antigenních testů pro školy do Česka dosud dorazily dva miliony kusů. Zhruba milion čínských testů od společnosti Lepu Medical, které dodává firma Tardigrad International Consulting, poslouží pro testování zaměstnanců ve státní správě, zbytek zůstane ve skladu ve Svojšicích, dokud se nevrátí žáci do škol.