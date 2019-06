Babiš ke zprávě o střetu zájmů: Závěry auditu odmítám. Zveřejnění dokazuje, že je to účelová akce

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl předběžnou zprávu právníků Evropské komise, podle níž je ve střetu zájmů. Zpráva, kterou má server iROZHLAS.cz k dispozici a kterou zveřejnila některá média, je podle Babiše důvěrná a její únik potvrzuje „účelovost a cíl celé akce“. „Žádný střet zájmů nemám. Jsem přesvědčen, že peníze se vracet nebudou a stanovisko se změní,“ řekl v pátek v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Praha 12:17 1. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš (ANO) v pořadu 20 minut Radiožurnálu odmítl, že by hrozilo vracení peněz z dotací. | Foto: Michal Růžička / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Odmítnutí střetu zájmů a přesvědčení, že peníze se vracet nebudou, vyslovil premiér v pátek ještě předtím, než byla zpráva zveřejněna. Následně v sobotu odkázal na své páteční vyjádření.

„To, že důvěrná zpráva je veřejná a cíleně všude distribuována, potvrzuje účelovost a cíl celé akce. Závěry auditu odmítám. Čeští právníci mají jiný názor než komise, která okopírovala udání Pirátů a zkorumpované Transparency,“ uvedl premiér v sobotu v SMS zprávě. Vyjadřoval se tak k předběžným výsledkům auditu, který má více než 70 stran. Premiér v pořadu Radiožurnálu v pátek uvedl, že ho ještě neviděl a informace má pouze od kolegů.

„Je to předběžná zpráva, kde Evropská komise na rozdíl od té původní zprávy, která náhodou unikla do médií, mluví o českém zákonu o střetu zájmů. Naši legislativci na to mají úplně jiný názor. Předběžný audit ještě není dokončen a není k němu ani definitivní stanovisko,“ řekl Babiš. Věří, že stanovisko Evropské komise se nejen může změnit, ale také změní.

„Náš právní výklad je úplně jiný, než Evropské komise. Je překvapivé, že i když původně zpráva mluvila o zákonech evropských, přichází nyní s názorem na český zákon. Česká republika to samozřejmě bude analyzovat,“ uvedl. Analýzu provedou ministerstva financí a pro místní rozvoj. Po jejich stanovisku zpracuje Evropská komise finální zprávu. „Já zásadně odmítám, že někdo říká, že budeme vracet peníze. Proč bychom je vraceli? Nebudeme vracet peníze,“ řekl Babiš.

Je o tom přesvědčen, protože právní názor české strany je podle něj správný.“Já jsem postupoval podle českých zákonů, podle Lex Babiš. Já dodržuji české a evropské zákony, v žádném střetu zájmů nejsem,“ uvedl. České orgány podle něj dodají do Bruselu další informace, na jejichž základě Evropská komise přehodnotí svůj postoj.

