Už se zásadně nezmění, myslí si Vojtěch Filip o auditní zprávě k Babišově střetu zájmů

Auditní zpráva Evropské komise ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z ANO se může ještě změnit. Nebude to ale zásadní úprava, řekl ve vysílání Radiožurnálu Vojtěch Filip, předseda KSČM, která vládu dlouhodobě podporuje. Evropská komise zatím do Česka poslala návrh závěrů z auditu, finální zpráva může doputovat až za zhruba tři měsíce. Praha 16:05 3. června 2019

„Každý kontrolovaný subjekt se k výsledku kontroly vyjádří. A to vyjádření se buď zapracuje, nebo nezapracuje. Až pak se vydává závěrečná zpráva, protože toto je zpráva skutečně předběžná,“ uvedl pro Radiožurnál předseda KSČM Vojtěch Filip.

A dodal, že auditní zpráva o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše už se příliš nezmění. „Změna tam může být, ale nepředpokládám, že dojde ke změně zásadní,“ poznamenal Filip.

„Když jsem byl v Lucemburku u Evropského účetního dvora a projednávali jsme naše pochybení v čerpání dotací z Evropy například pro splavnění Vltavy, tak se mě zástupce Evropského účetního dvora zeptal, jestli si myslím, že Evropská komise uvěří české vládě nebo Evropskému účetnímu dvoru, musel jsem uznat, že spíše Evropskému účetnímu dvoru,“ popisoval svou zkušenost předseda KSČM.

Prozatímní výsledky auditu z Bruselu

České úřady ve čtvrtek dostaly předběžný výsledek auditu, který v Česku prováděla Evropská komise kvůli střetu zájmů českého premiéra Babiše z ANO. Dokument mají na stole ministerstvo financí, které vede Alena Schillerová za ANO, a ministerstvo pro místní rozvoj v čele s Klárou Dostálovou za ANO.

V 71stránkové zprávě v angličtině mimo jiné stojí, že Babiš ovládá dva svěřenské fondy a skrze tyto svěřenské fondy pak ovládá skupinu Agrofert, jak zjistil server iROZHLAS.cz.

Kvůli tomu by mohly firmy, které Babiš v únoru 2017 vložil do svěřenských fondů, vracet stamilionové dotace. Evropská komise totiž došla také k závěru, že všechny dotace udělené koncernu Agrofert od 9. února 2017, kdy vstoupil v platnost český zákon o střetu zájmů, nejsou v souladu s národním právem.

Babiš uvedl, že neporušuje české ani evropské zákony. A žádné dotace podle něj nebude muset Česko vracet.

České úřady teď čekají, až dostanou český překlad zprávy Evropské komise, což by se mělo stát do měsíce. Pak má Česko jeden až dva měsíce na to, aby se ke zprávě vyjádřilo. Až potom Evropská komise vydá finální zprávu.