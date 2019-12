Poslanci se k evropskému auditu vrátí příští rok. ‚Zkrátka se mě to netýká,‘ vzkázal premiér Babiš

Poslanecká sněmovna přeruší jednání o auditu Evropské komise, dokud ho neposoudí sněmovní kontrolní výbor. Opozice požaduje, aby vláda na základě zprávy přestala vyplácet dotace firmám v holdingu Agrofert. Podle dostupných informací audit potvrzuje střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Praha 15:01 5. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednání o auditní zprávě v poslanecké sněmovně | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Sněmovna přerušila debatu o závěrečném auditu Evropské komise ohledně dotací a premiéra Andreje Babiše (ANO) do doby, než tuto zprávu posoudí její kontrolní výbor. Ve čtvrtek mu dala čas do konce ledna příštího roku.

Opozice požadovala mimo jiné zveřejnění auditu. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) to odmítla. Uvedla, že audit je důvěrný, není konečný a že ČR k němu může vznést připomínky.

Předseda kontrolního výboru Roman Kubíček (ANO) s ohledem na to namítal, že úkol uložený Sněmovnou na návrh Pirátů nelze splnit. Podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury by ale výbor mohl dolní komoru seznámit alespoň s průběžnými zjištěními.

Dvouhodinovou debatu o auditu provázely především slovní přestřelky mezi představiteli opozice a hnutí ANO, jehož předseda Babiš se z jednání omluvil. „Nemám ani důvod se toho zúčastnit, protože zkrátka se mě to netýká,“ prohlásil.

Sněmovna by podle návrhů Pirátů a ODS měla kvůli auditu vyzvat vládu, aby přestala vyplácet dotace firmám v holdingu Agrofert. Měla by od něj také vymoci vrácení neoprávněně poskytnutých dotací a vyřešit střet zájmů, ve kterém Babiš podle dosud známých výsledků auditu je.

„Zcela účelové“ fondy

ODS chce zřídit sněmovní komisi, která by kontrolovala vládu v tom, jak naloží se závěry auditů Evropské komise. Komise by měla podle předsedy ODS Petra Fialy zabránit pochybnostem o tom, že vláda a ministerstva řeší důsledky auditu „nikoli v souladu s osobními zájmy předsedy vlády a jeho firem, ale v souladu se zájmy českých občanů“.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš na rozdíl od Dostálové má za to, že auditní zpráva by měla být zpřístupněna ve veřejném zájmu. Podpořila to i SPD.

Podle dílčích závěrů, které pronikly na veřejnost, je Babiš podle Bartoše skutečně osobou, která ovládá Agrofert, a je ve střetu zájmů podle českého i evropského práva. Nastavení a fungování svěřenských fondů, do nichž premiér Agrofert převedl, je podle Bartoše „zcela účelové“.

Fiala také uvedl, že „impérium předsedy vlády“ by mělo vrátit neoprávněně čerpané dotace. „Předseda vlády může mlžit, může lhát, může si vymýšlet, ale faktem je, že firmy jeho impéria dostaly dotace,“ řekl předseda opoziční ODS.

Evropská komise už v jarní předběžné zprávě konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na skupinu Agrofert, kterou už dřív vložil do svěřenských fondů. Podle dostupných informací i závěrečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje. Evropská komise oznámila, že je audit konečný. Babiš střet zájmů opakovaně odmítl a tvrdí, že z pohledu České republiky nynější audit konečný není.

