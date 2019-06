Babiš před odletem do Bruselu: O auditech s Junckerem mluvit nebudu, je to záležitost úředníků

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš nehodlá při čtvrteční schůzce s šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem mluvit o auditech týkajících údajného střetu zájmů předsedy vlády kvůli Agrofertu. I když to dříve avizoval. Premiér to ve čtvrtek řekl novinářům před odletem na summit Evropské unie do Bruselu. Podle něj jsou audity záležitostí úředníků a on do nastavených pravidel nechce zasahovat.

