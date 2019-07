30 dní nestačí. Ministerstvo pro místní rozvoj žádá více času na odpověď k unijnímu auditu

Ministerstvo pro místní rozvoj chce prodloužit lhůtu k vypracování odpovědi na návrh první auditní zprávy o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle informací České televize o to resort požádá Evropskou komisi, která původně stanovila lhůtu na 30 dní. Praha 10:50 19. 7. 2019 (Aktualizováno: 11:02 19. 7. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně pro místní rozvoj za ANO Klára Dostálová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Návrh auditní zprávy v angličtině dorazil do Česka na konci května, minulý týden dostalo ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo financí oficiální český překlad. Tím také začala běžet lhůta pro vypracování odpovědi. Obvykle unijní úřady dávají na odpověď dva měsíce, mají ale právo lhůtu zkrátit na minimálně 30 dnů, což učinily i v případě Česka.

Není audit jako audit. ‚Poslali jsme do Prahy dva různé dokumenty,‘ napsal Oettinger ke zprávám o střetu zájmů Číst článek

Na počátku letošního roku Evropská unie vyslala auditní misi do Česka na podnět organizace Transparency Internetional, která v souvislosti s novou unijní směrnicí o střetu zájmů z roku 2018 upozornila na přetrvávající vliv premiéra Babiše v holdingu Agrofert.

Koncem května dorazily do Česka první předběžné závěry auditní zprávy, obsah dokumentu měl zůstat útajený, ale skrze média se dostal na veřejnost.

Podle auditorů Andrej Babiš ve střetu zájmů je a Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. To premiér v minulosti odmítl.

Odpověď na auditní zprávu vypracuje ministerstvo pro místní rozvoj. Ministryně Klára Dostálová (ANO) minulý týden řekla, že třicetidenní lhůta nebude znamenat problém, protože úředníci, kteří odpověď připravují, nečekali na oficiální překlad do češtiny a pracovali už s původním anglickým textem.