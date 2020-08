Je to neuvěřitelné zvěrstvo. Bělorusové potřebují naši rychlou pomoc, napsal Babiš na twitteru

Český premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek na twitteru vyjádřil podporu běloruským demonstrantům, kteří od neděle protestují proti údajně zmanipulovaným prezidentským volbám, ve kterých udržel svou pozici Alexandr Lukašenko. Babiš označil potlačování demonstrací za zvěrstvo a vyzval k opakování voleb. „Musí být transparentní a za přítomnosti zahraničních pozorovatelů,“ uvedl Babiš. Praha 7:21 14. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Zbabělá agresivní policie mlátí bezbranné lidi. Je to neuvěřitelné zvěrstvo.“ | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

„Zbabělá agresivní policie mlátí bezbranné lidi. Je to neuvěřitelné zvěrstvo. Pevně doufám, že to jsou poslední hodiny diktátorského režimu a že občané zvítězí,“ napsal Babiš na svém twitterovém účtu poté, co podle svých slov zhlédl několik videí aktuálního dění v Bělorusku.

Protesty proti údajnému zfalšování výsledků nedělních prezidentských voleb trvají už pátý den. Proti lidem, kteří vyšli do ulic, hned první den tvrdě zasáhla policie. Podle serveru BBC při demonstracích zemřeli nejméně dva lidé a bezmála 7000 demonstrantů bylo zatčeno.

Podle oficiálních výsledků voleb získal Lukašenko, který zemi vládne od roku 1994 a je prvním a dosud jediným prezidentem samostatného Běloruska, celých 80 procent hlasů. Opozice označila výsledky vzápětí za zmanipulované.

Český premiér na sociální síti uvedl, že po rozhovoru s polským premiérem podpořil návrh Polska na svolání Evropské rady. „Nelze čekat. Bělorusové potřebují naší rychlou pomoc,“ napsal s tím, že nedělní volby se mají opakovat. „Musí být transparentní a za přítomnosti zahraničních pozorovatelů.“

Kritika OSN i USA

Počínání běloruské policie, potažmo režimu Alexandra Lukašenka, který je u moci od roku 1994, odsoudila už dříve OSN a Spojené státy, které podle ministra zahraničí Mikea Pompea zvažují, že na běloruský režim uvalí sankce. O obdobném kroku mají v pátek jednat také lídři Evropské unie.

Běloruský prezident na začátku týdne uvedl, že protivládní protesty pomáhá organizovat Velká Británie, Polska a také Česká republika. Kvůli tomu si už ve středu předvolal český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) běloruského velvyslance.

„Nedemokratické volby a nemístná tvrzení, že Česko organizuje protesty - důkazy jsem neviděl. Zdůraznili jsme nesouhlas s děním i protest proti slovům prezidenta Lukašenka,“ uvedl pak Petříček ve čtvrtek twitteru.