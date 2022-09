Babiš žádal soud, aby jeho syna vyšetřili psychiatři. Soudce to odmítl, expremiér v pátek nedorazí

Soud o dotaci pro Farmu Čapí hnízdo opět rozdmýchal spor mezi šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem a jeho synem Andrejem Babišem mladším. Syn obžalovaného expremiéra totiž má vypovídat proti svému otci a to se Babišovi nelíbí. Před soudem ho chtěl znedůvěryhodnit a zamezit tak podání jeho svědecké výpovědi, s tím však neuspěl. Babiš junior označil počínání svého otce za nehoráznost. Praha 16:08 14. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš žádal po soudu, aby jeho syna vyšetřili před výslechem psychiatři | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Chci se zeptat, pane předsedo. Znáte kauzu mého syna? Mě to strašně mrzí, můj syn byl totálně zneužitý polistopadovým kartelem. Mafiánští novináři vnikli do jeho domu. Všichni mu říkali, jak je úžasný, že nemusí užívat léky,“ začal v úterý obžalovaný Babiš tvrdit předsedovi soudu Janu Šottovi.



Z médií totiž vyplynulo, že jeho syn Babiš mladší se chce soudu zúčastnit a vypovídat. „Mám na to právo. Člověk nemá důvod se bát spravedlnosti,“ potvrdil svůj záměr přijet ze Švýcarska serveru iROZHLAS.cz.

Stejnou informaci předestřel ve středu soudce Šott. Taková představa se však expremiérovi vůbec nelíbila a snažil se harmonogram soudu zvrátit. Před polední pauzou k tomu předložil své stanovisko a procesní návrh. Jednoduše řečeno: požadoval po soudu, aby jeho syna nejdřív vyšetřili psychiatři, zda je schopen se zúčastnit soudního líčení.

‚Zamítnuto. Není důvod‘

Během dvouhodinové přestávky senát soudu tuto námitku projednal a dospěl k závěru, že k vyšetření není před výslechem důvod. „Ze spisu nevyplývá, že by svědek nebyl schopen vypovídat. Návrh proto před výslechem svědka nepovažujeme za důvodný,“ řekl soudce Šott s tím, že obhajoba má právo požadovat znalecký posudek duševního stavu i po provedení výslechu.



Tato skutečnost vedla k tomu, že se jak Andrej Babiš, tak Jana Nagyová omluvili z pátečního jednání. Babiš po skončení středečního líčení nechtěl situaci se synem více komentovat, a tak světlo přinesl až jeho obhájce Eduard Bruna. Ten novinářům potvrdil, že se Babiš nezúčastní jednání v pátek kvůli tomu, že na soud přijde vypovídat jeho syn.



„Nechce, aby ho znervózňoval, aby to na něj mělo nějaký negativní vliv. Ten syn k němu nemá dobrý vztah a on si myslí, že by to mohlo syna poškodit,“ řekl. Žádost na znalecký posudek prý přišla přímo od Babiše, protože má informace o synově zdravotním stavu a myslí si, že atmosféra soudu by na něj mohla mít negativní vliv.



Co na počínání svého otce říká Babiš junior? „Je to nehoráznost,“ reagoval pro server iROZHLAS.cz.



Cesta na Krym

Andrej Babiš mladší byl jedním z vlastníků akcií Farmy Čapí hnízdo v době, kdy žádala o téměř padesátimilionovou dotaci. Loni v září po dlouhých prostojích konečně několik hodin vypovídal na policii. „Chci zdůraznit, že jsem nikdy nechtěl být součástí dotačního podvodu. Otec ze mě udělal bílého koně,“ řekl poté.



V úterý soud projednával možné zfalšování podpisu Babiše juniora na listině k nabytí akcií společnosti. Soudní znalec Aleš Čulík uvedl, že nemusí být pravý, a dodal, že u některých podpisů Andreje Babiše mladšího nalezl částečné shody s podpisy jeho otce. Jasné závěry však kvůli nedostatku materiálu podle něj nelze uvést.

Syn bývalého premiéra napsal před časem policii e-mail, že byl kvůli kauze dotace pro Čapí hnízdo zavlečen na Krym, kde ho drželi expremiérovi spolupracovníci. Měli mu tím tak zabránit ve výpovědi. Babiš tvrdí, že jeho syn na Krym odjel dobrovolně a že trpí schizofrenií.

Podle trestního zákoníku hrozí Andreji Babišovi i Janě Nagyové pět až deset let vězení. Státní zástupce pro ně ale navrhuje podmínky a peněžité tresty. Předseda soudu Jan Šott hned zkraje líčení upozornil, že Babišovi by se mohla změnit kvalifikace trestného činu na zločin poškození finančních zájmů Evropské unie.