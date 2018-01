Že jsme Komárka nechtěli zbavit mlčenlivosti? Nikoli, odmítá Babišova slova Bradáčová

Vrchní státní zastupitelství se k mlčenlivosti exdetektiva Jiřího Komárka kvůli výpovědi na mandátovém a imunitním výboru nevyjadřovalo. Žalobkyně Lenka Bradáčová pro Radiožurnál popřela slova premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle něj ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) nezprostil Komárka mlčenlivosti právě kvůli stanovisku pražského vrchního zastupitelství. Server iROZHLAS.cz vybral šest momentů vůbec prvního vyjádření Babiše ke zprávě OLAF. Analýza Praha 15:01 16. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žalobkyně Lenka Bradáčová popřela slova premiéra Andreje Babiše (ANO) v kaue Čapí hnízdo | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Server iROZHLAS.cz vybral výroky z úterního projevu premiéra Andreje Babiše (ANO) a zkonfrontoval je s tím, co stojí ve zprávě OLAF, kterou zveřejnily Hospodářské noviny, případně s tvrzením dotčených osob.

1. „OLAF nepíše, že je nějaký podvod, protože žádný nebyl. Ale když ten zhrzenej, nemocnej úředník napsal anonymní udání do Bruselu v listopadu 2015, tak mluví o podvodu. Tak logicky si to OLAF zaregistroval jako podvod. Podvod nebo nesrovnalosti, fraud or irregularities. Ale proč lžou (média společnosti Economia; pozn. red.), že OLAF mluví o podvodu?“

Co stojí v závěrečné zprávě OLAF: V kolonce "Kategorie porušení zákona" je vyjmenováno: Zpronevěra fondů EU, Porušení pravidel a Podvod. Vyplývá to z českého překladu zprávy, který zveřejnily Hospodářské noviny.

Dalo by se namítnout, že to takto mohl kvalifikovat oznamovatel, ovšem dále má OLAF další kolonku s názvem "Důkazy o porušení pravidel nebo podvodu", ve které uvádí stručné "ano", tedy že důkazy má. Zjevně tedy nejde o spekulaci oznamovatele, jak tvrdí premiér Babiš.

2. „Ta první žádost (o vydání k trestnímu stíhání; pozn. red.), která přišla, která byla absolutně nesmyslná, kde vlastně ten policista říká, že já jsem dokonce vlastnil akcie. A ve stejném materiálu říká, že ty akcie neexistují.“

Je pravdou, že policista v dokumentu píše, že k převodům akcií došlo na základě pokynů Andreje Babiše "coby skutečného vlastníka", tedy dvaceti kusů kmenových akcií na majitele společnosti ZZN AGRO Pelhřimov. Tyto akcie pak podle dokumentu vedení ZZN AGRO Pelhřimov (Zdeněk Kubiska a Jaroslav Faltýnek; pozn. red.) po dohodě s Babišem prodalo dětem premiéra Babiše a jeho tehdejší partnerce, dnes manželce Monice.

Policista v dokumentu dále vyjmenovává konkrétní čísla akcií s tím, že všichni věděli, že se jedná o "formální a fiktivní převod akcií, a že žádné akcie ve skutečnosti nekoupili, ani je nepřevzali". Jinými slovy: ne že akcie neexistují, ale že žádné akcie ve skutečnosti nekoupili.

3. „Paní senátorka (Alena) Dernerová roce 2009 oficiálně, ne jako anonym u Čapího hnízda, ale oficiálně psala na OLAF, že v Krajské zdravotní pravděpodobně někdo prodražil přístroje o 200 milionů, někdo asi ukradl 200 milionů při zakázce 500 milionů. A v roce 2012 se ptala OLAFu, kdy už to konečně začnou vyšetřovat, tak nebyla žádná odpověď.“

Dernerová skutečně v roce 2009 napsala, že se za dotace pořizují předražené zdravotní přístroje objednané Krajskou zdravotní pro severočeské nemocnice. Celá zakázka byla za 400 milionů korun. Krajská zdravotní dostala od dotačního úřadu pokutu ve výši 111 milionů korun, a to za zmanipulované dodávky přístrojů.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek, vpravo předkladatelka návrhu na zrušení vyhlášky Alena Dernerová u Ústavního soudu | Foto: ČTK

Dernerová v úterý pro Radiožurnál potvrdila, že před devíti lety jako „normální občan kritizovala předražený nákup“.

„Napsala jsem na OLAF, tehdy se mi vůbec nikdo neozval a telefony končily v automatu. Pak se ozval nějaký litevský nebo lotyšský vyšetřovatel, abych poslala nějaké další podklady. To jsem poslala a nic,“ popsala senátorka Dernerová.

„Pak volaly nějaké Slovenky, které řekly, že se už spojily s českou policií, která to začala vyšetřovat. Zdůrazňovaly mi ale, že je presumpce neviny a že nelze nic říct. Po třech a půl letech (v roce 2012; pozn. red.) jsem napsala šéfovi OLAF (Giovanni) Kesslerovi a ten mi neodpověděl vůbec; byla jsem z toho tehdy dost zklamaná,“ doplnila ještě senátorka.

4. „ROP perfektně věděl, že Agrofert je strategický partner (Čapího hnízda, pozn. red.) a ručí za úvěr. To věděl.“

Jak s odkazem na zprávu OLAF napsaly Hospodářské noviny, v červnu 2008 podepsal současný premiér Babiš smlouvu o tom, že jeho holding Agrofert poskytuje záruku za část úvěru, které pro Čapí hnízdo poskytla banka HSBC. Podle OLAFu ale právě tato informace chyběla v dokumentaci, kterou Čapí hnízdo žádalo Středočeský kraj o dotace. Podle deníku pak za zbytek úvěru ručila farma pozemky, které vlastnila společnost Imoba, dceřiná firma holdingu Agrofert.

OLAF údajně od Čapího hnízda dostal neúplnou kopii o smlouvě o půjčce.

„Tato neúplná kopie smlouvy neobsahuje informace o ručení - tedy majetkové ručení nebo prohlášení o ručení poskytnutém fyzickou či právnickou osobou. Poskytnutí neúplné kopie smlouvy o půjčce projektový žadatel obhájil s ohledem na obchodní tajemství,“ stojí podle deníku ve zprávě OLAFu.

5. „Je samozřejmě škoda, že pan ministr vnitra (Lubomír) Metnar na základě vyjádření vrchního státního zastupitelství nezbavil mlčenlivosti pana detektiva (Jiřího) Komárka.“

Bývalý vedoucí ostravské expozitury Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jiří Komárek byl pozván na úterní jednání mandátového a imunitního výboru. Poslanci za ANO a SPD ho chtěli vyslechnout v kauze Čapí hnízdo. Komárek totiž vyšetřovatele případu - policistu Pavla Nevtípila - nařkl z toho, že má vztah s mafií. Ministerstvo vnitra rozhodovalo o tom, zda-li Komárka zbaví mlčenlivosti, žádost ale zamítlo.

Na dotaz Radiožurnálu, jestli je pravda, že ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) nezprostil exdetektiva Komárka mlčenlivosti kvůli stanovisku VSZ, to ale pražská vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová popřela. „Nikoli. Panu ministrovi vnitra neposkytlo VSZ v Praze ke zproštění mlčenlivosti pana Komárka žádné stanovisko. Otázka zproštění mlčenlivosti je plně v kompetenci ministra vnitra,“ uvedla. Reakci ministra Metnara server iROZHLAS.cz zjišťuje.

6. „Komplot zorganizovala mafie, která tady kradla miliardy.“

Podnět k vyšetřování přiznání evropské dotace pro Farmu Čapí hnízdo přišel od anonymního oznamovatele. Nepodepsaný podnět přišel Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, na jehož pokyn se případem začala zabývat policie. Podle oznamovatele měl podvod spočívat v tom, že firma zakryla skutečného vlastníka areálu. Podle pravidel Evropské unie byly dotace určeny pouze pro malé a střední firmy. Další anonymní udání pak došlo i na Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF).