‚Chaotické, nesrozumitelné, poškozující.‘ Dění v kauze Čapí hnízdo očima 55 osobností českého práva

Státní zástupce, který kauzu Čapí hnízdo dozoruje, změnil na případ právní názor. S takovou od minulého pondělí odráží dotazy novinářů mluvčí Městského státního zastupitelství v Paze Aleš Cimbala. Jaroslav Šaroch původně stíhání Babiše, jeho rodiny i spolupracovníků hájil jako důvodné. Co tedy jeho nynější tah znamená? A proč státní zastupitelství svůj postup jasně a srozumitelně nevysvětlí? Server iROZHLAS.cz se v souvislosti s aktuálním vývojem zeptal českých osobností z oblasti justice na následující dotazy:

1. Jaký signál Městské státní zastupitelství v Praze svým počínáním vyslalo směrem k veřejnosti?



2. Neměl by se případ, vzhledem ke své citlivosti a dosud veřejně známým skutečnostem, dostat před soud, aby do něj byl veřejný vhled?

Ve velké anketě server iROZHLAS.cz oslovil přes 130 osobnostní české justice. Výsledek? Sešla se necelá stovka reakcí, z čehož skutečnou odpověď zaslalo celkem 55 respondentů.

Žalobci na pranýři

Svůj komentář k ostře sledované kauze poskytla například ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), někdejší šéf Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová či někdejší předsedkyně Nejvyššího soudu a bývalá ústavní soudkyně Iva Brožová.

Ta postup městského státního zastupitelství označila za „selhání, které otřáslo důvěryhodností výkonu spravedlnosti“. Podobně mluvil také soudce Josef Baxa, který serveru iROZHLAS.cz poskytl rozsáhlý rozhovor. „Obávám se, že opravdu významný výsledek toho všeho bude velký pokles důvěry v justici,“ řekl minulý týden s tím, že šlo o „hrubě nezvládnutou komunikaci“.

Na tom, že jednání státního zastupitelství – které informovalo o konceptu rozhodnutí dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha, jež ovšem zatím není definitivní – bylo minimálně nešťastné, se shodli i některé další oslovení soudci. V tomto duchu odpovídal třeba bývalý ústavní soudce Stanislav Balík či soudce Nejvyššího správního soudu Karel Šimka. Podle něj Městské státní zastupitelství v Praze situaci podcenilo. „Je to veřejně sledovaný případ, v němž je komunikace klíčová věc. Na tom se tvoří důvěryhodnost státního zastupitelství. Bohužel to samozřejmě má dopad na důvěryhodnost české justice. Justice musí tyto typy případů komunikačně zvládnout. Nesmí podlehnout tlakům ani ulice, ani vlády a ani nikoho dalšího,“ řekl Šimka.

Farma Čapí hnízdo, foto: Michaela Danelová/iROZHLAS.cz

Smířlivější byla například soudkyně Městského soudu v Praze a prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. „Informování o trestním stíhání premiéra je výjimečně náročné, z mého pohledu není na místě kritizovat Městské státní zastupitelství v Praze za zveřejnění informace o předání věci vedoucímu státnímu zástupci,“ popsala. Sama však nakonec připustila, že daný postup mohl být matoucí.

Výtky na způsob komunikace ale i únik informací ovšem míří také ze strany šéfky Vrchního státního zastupitelství v Praze Lenky Bradáčové, jejíž úřad průběh kauzy Čapí hnízdo kontroloval. „Bez ohledu na silný mediální tlak a danou situaci komunikace měla být srozumitelnější a přesvědčivější,“ napsala.

Současně ale ocenila, že státní zastupitelství v krizové situaci reagovalo na uniklou informaci ohledně možného zastavení stíhání Babiše a jeho blízkých pravdivě. „Poté, kdy byl úřad konfrontován s uniklou interní informací, informoval veřejnost sice neobratně, ale pravdivě. Popírání informace by jistě nebylo správným krokem,“ pokračovala.

V anketě odpovídala také ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Ta minulý týden Deníku N řekla, že postup považuje za nepochopitelný. Nyní měla dotazy na posun v politicky citlivé kauzy spíše již za vyřízené. „Co se mi nelíbilo v mediálním postupu městského státního zastupitelství, jsem již řekla. Rozhodně nebudu komentovat důkazní situaci, kterou neznám ani znát nemohu. Jak jistě víte, do živých kauz ministr vstupovat nemůže,“ napsala v SMS.

Veřejný soud

Rozličnější byly odpovědi zaslané na druhý dotaz, tedy na to, zda by se kauza Čapí hnízdo, která se vyšetřuje už téměř čtyři roky, měla dostat před soud. Většina oslovených respondentů oponovala s odkazem na příslušný paragraf trestního řádu, podle něhož – pokud jsou splněny zákonné podmínky – státní zástupce trestní stíhání musí zastavit.

„Pokud by v dané situaci nezastavil, mohl by se dopustit trestného činu,“ vysvětlil třeba advokát a odborník na trestní právo Tomáš Sokol. „Zvědavost veřejnosti na to, co se v trestním stíhání odehrálo, nemůže být důvodem pro prodlužování stavu, který by byl porušením výše uvedené povinnosti,“ doplnil.

Obdobně mluvila také poslankyně ČSSD a právnička Kateřina Valachová: „U nikoho z občanů v republice si nelze vybírat, zda bude, nebo nebude podána obžaloba. Buď pro to důvody jsou a pak proběhne soud, nebo nikoliv a pak musí státní zástupce proces zastavit. Varuji před ‚lidovými soudy‘.“

Oproti tomu její poslanecký kolega Jan Farský (STAN) by byl spíš pro to, aby se kauza projednávala v hlavním líčení. „Pro důvěru ve spravedlnost a právní stát je to řešení s nejmenším negativním dopadem. Soudy jsou navíc od státních zástupců nezávislé,“ vysvětlil.

Stejný názor zastává také advokátka Zuzana Smítková: „Informace, jež jsou ke kauze Čapí hnízdo veřejně dostupné, jsou natolik závažné, že by věc měla být předložena soudu.“ V opačném případě by mohly existovat pochybnosti ohledně možné trestní odpovědnosti premiéra. „A otazníky budou viset i nad nezaujatým a objektivním přístupem státního zastupitelství,“ dodala.

Bez komentáře

Redakce v anketě oslovila desítky zástupců tuzemské justice. Komentář odmítl například předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. „Nepovažuji za vhodné se v této věci jakkoliv vyjadřovat,“ řekl. Podobně zareagovali i jeho kolegové s tím, že by se případem v budoucnu mohli zabývat.

Ze stejného důvodu odmítl odpovědět také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. A vyjadřovat se nechtěl ani bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán. „Já už se k podobným věcem veřejně nevyjadřuji,“ napsal ve zprávě.

Monika Babišová a Andrej Babiš, foto: Michaela Danelová/iROZHLAS.cz

Nemnoho reakcí přišlo také z akademické obce. To byl případ třeba vedoucího katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. „Já jsem solitér a hromadné ankety nechávám stranou,“ reagoval Jiří Jelínek na e-mail s dotazy.

Podobně server iROZHLAS.cz narazil i mezi některými advokáty, kteří komentáře zdrželi například z časových důvodů či nedostatečné znalosti případu. „Bohužel se k této věci nebudeme vyjadřovat ani ji jakkoliv komentovat, protože neznáme základní informace k případu,“ uvedl například Erwin Hanslik.

Zlomová fáze

Kauza Čapí hnízdo se posouvá do další fáze. Deník N minulé pondělí informoval, že státní zástupce Jaroslav Šaroch chce zastavit trestní stíhání všech šesti obviněných v dotační kauze Čapí hnízdo. Obvinění nyní čelí mimo jiné stávající premiér a šéf ANO Andrej Babiš a členové Babišovy rodiny – žena Monika, dcera Adriana Bobeková a švagr Martin Herodes.

Nyní má spis na stole vedoucí státní zástupce Martin Erazím, který bude zkoumat důvodnost a zákonnost Šarochova kroku. To může trvat několik týdnů. „Musím se pečlivě zabývat důvody a vyhodnocením celého jeho postupu,“ uvedl pro Deník N své další kroky vůbec v prvním vyjádření Martin Erazím.

Pracovníky státního zastupitelství ve středu kritizovali jak Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, tak i exministryně spravedlnosti a poslankyně ANO Helena Válková. „Je fér, aby byla veřejnost informována až poté, co budou s rozhodnutím seznámeni účastníci spisu. Tady rozhodnutí ještě nepadlo, protože vrchní státní zástupce ještě spis nečetl,“ vytkl Zeman.

