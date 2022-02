Vondrák: Babišovo trestní stíhání je za hranou. Jsem proti jeho vydání, něco mi tady nehraje

Pandemický zákon, růst cen energií, koronavirová pomoc podnikatelům, návrh státního rozpočtu na letošní rok. Před poslanci jsou tento týden důležitá témata, jednání ve sněmovně ale provázejí obstrukce. „Bohužel takový je jednací řád, takové jsou možnosti některých poslanců, takže nezbývá než to strpět. Není to určitě nic příjemného,“ přiznává pro Český rozhlas Plus poslanec, hejtman Moravskoslezského kraje a místopředseda hnutí ANO Ivo Vondrák. Interview Plus Praha 16:10 16. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivo Vondrák | Foto: Adolf Horsinka/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Vondrák odmítá, že by poslanci ANO chtěli jednání zdržovat. „Naší snahou je vládu kritizovat, což je úlohou opozice. Ale samozřejmě také máme své připravené návrhy, jak věci řešit, například ceny energií. Nechceme zbytečně obstruovat,“ zdůrazňuje v pořadu Interview Plus.

„Ze strany koalice vnímám jako obstrukci to, že nebyl na místopředsedu sněmovny schválen Karel Havlíček (ANO). Nebyl to šťastný krok,“ upozorňuje s tím, že Havlíčkovo zvolení by bylo vstřícným krokem.

Sněmovna by rovněž měla hlasovat o vydání Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo, a to již potřetí.

Vondrák deklaruje, že tentokrát je proti Babišovu vydání. „Pokud byly orgány činné v trestním řízení přesvědčeny o tom, že se to má dostat k soudu, tak už to tam měl dávno být. A není to tam. Něco mi tady nehraje,“ poznamenává s tím, že již neplatí argument, že by Babiš měl jako premiér možnost ovlivňovat orgány činné v trestním řízení.

Fakt, že se celá kauza dále vleče, prý dokazuje, že k ovlivňování nedochází a nedocházelo.

„Znám spousty lidí, kteří byli takto vláčeni různými trestními stíháními, pak byli osvobozeni a já si myslím, že teď už to je skutečně za hranou,“ míní místopředseda hnutí ANO.

Babiš prezidentem?

Andrej Babiš o víkendu na celostátním sněmu znovu obhájil pozici předsedy hnutí ANO. Stejně jako v minulosti neměl protikandidáta, za dva roky už ale podle svých slov kandidovat nebude.

Podobně už před sněmovními volbami tvrdil, že pokud ANO skončí v opozici, tak odejde z politiky. „Proto říkám: ‚Nikdy neříkej nikdy.‘ Myslím si, že v politice to nejde. Politika je návyková, byť je nesmírně vyčerpávající,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus Vondrák s tím, že Babišovi důvěřuje.

Expremiér zatím stále neřekl, zda se bude ucházet o post prezidenta. „Záleží na okolnostech, je to na jeho svobodném rozhodnutí. Dle mého názoru je jazykově vybavený, umí se v takových věcech chovat, takže z pohledu reprezentativní funkce by to nemuselo být špatné,“ soudí Vondrák.

„Chápu, že pro ostatní je červeným hadrem, protože má své metody a postupy, které ostatní hůře tolerují. Ale nemáme problém v tom, abychom ho jako hnutí ANO podpořili,“ uzavírá.

