Příběhy 2017: Babiše obvinila policie v kauze Čapí hnízdo, přesto vyhrál volby a stal se premiérem

Nynější premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš začínal letošní rok ještě jako vicepremiér a ministr financí. V průběhu roku ale musel z vlády expremiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD odejít. Policie ho letos také obvinila kvůli dotaci na farmu Čapí hnízdo. I tak ale Babiš vyhrál podzimní sněmovní volby a svůj poslanecký mandát obhájil. A prezident Miloš Zeman ho po úspěchu ve volbách jmenoval premiérem.

Andrej Babiš začal letošní rok v politice podle průzkumů veřejného mínění jako nejpopulárnější osobnost české politické scény.

Začátkem ledna poslanci potvrdili zákon o střetu zájmů, takzvaný lex Babiš, podle kterého by firmy tehdejšího ministra financí a předsedy ANO Babiše přišly o možnost ucházet se o dotace nebo veřejné zakázky.

Dolní komora přehlasovala veto prezidenta Miloše Zemana. Babiš po hlasování řekl, že jediným cílem zákona je dostat ho z politiky. „Jaké já mám možnosti dneska. Můžu samozřejmě rezignovat. To by se všem líbilo, proto to dělají. Ale takovou radost jim neudělám,“ řekl tehdy v Poslanecké sněmovně.

Zeman v únoru napadl normu u Ústavního soudu. Babiš nakonec kvůli zákonu vložil akcie svých firem do svěřenských fondů.

V březnu zveřejnil Babiš závěry zpráv auditorských firem o svých příjmech. Obě potvrdily jeho dřívější vyjádření, že v letech 1996 až 2015 měl celkové příjmy skoro 2,5 miliardy korun.

Babiš si nechal zkontrolovat příjmy v souvislosti s kritikou, které čelil kvůli nákupu dluhopisů koncernu Agrofert, který mu do února patřil. „Jsem oslovil dva renomované auditory z první čtyřky a požádal jsem je, aby udělali nezávislý audit,“ řekl Radiožurnálu.

V květnu se na twitterovém účtu skupiny Šuman objevily nahrávky, na kterých Babiš diskutoval s novinářem svého bývalého deníku například o tom, kdy zveřejnit materiály o politických soupeřích. Babiš nakonec podal kvůli twitterovému účtu trestní oznámení.

V květnu se také vyhrotil spor mezi Babišem a tehdejším premiérem Bohuslavem Sobotkou z ČSSD, který skončil nedobrovolným odchodem Babiše z vlády. „Věřím, že prezident republiky ministra bez zbytečného odkladu odvolá,“ myslel si tehdejší premiér Sobotka. V křesle ministra financí vystřídal Babiše tehdejší poslanec Ivan Pilný z hnutí ANO.

Babiš se tak mohl soustředit na kampaň před sněmovními volbami, které vyhrál. „Téměř 1,5 milionu voličů. To jsme skutečně nečekali,“ radoval se Babiš na tiskové konferenci po zveřejnění výsledků voleb.

Ve dvousetčlenné sněmovně získalo hnutí ANO 78 křesel. Babišovu menšinovou vládu už prezident Zeman jmenoval. Poslance chce premiér požádat o důvěru 10. ledna.