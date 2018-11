Člověka s duševní poruchou lze vyslechnout, otázkou je věrohodnost, shodli se právníci Sokol a Šťastný

Policisté mohou při vyšetřování trestních kauz vyslýchat i lidi, kteří jsou psychicky nemocní. Jejich svědectví mohou použít i u soudu. Shodli se na tom mluvčí Unie státních zástupců Ondřej Šťastný a advokát Tomáš Sokol. Znalci by ale podle nich měli pečlivě vyhodnotit, nakolik je výpověď věrohodná. Praha 20:10 14. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Městský soud | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

U některých duševních poruch by také měli rozhodnout, v jaké fázi nemoci je možné výslech uskutečnit, a kdy ho odložit. Závažnou duševní poruchu mají podle premiéra Andreje Babiše jeho syn i dcera, kteří spolu s ním figurují v kauze Čapí hnízdo. Andrej Babiš mladší zatím v případu vyslechnut nebyl, v současnosti žije ve Švýcarsku.

„Osobu s duševní poruchou lze vyslechnout stejným způsobem jako osobu zdravou,“ uvedl Šťastný. Takový důkaz je podle něj plně procesně použitelný. „Orgány činné v trestním řízení však musí právě s ohledem na duševní poruchu velmi pečlivě vyhodnotit věrohodnost takové výpovědi,“ dodal.

„Policie pokud má pochybnosti o psychickém stavu obviněného nebo svědka, tak angažuje psychiatra, a psychiatr v tomto směru zpracuje znalecký posudek. Podle toho se to pak řídí,“ řekl Sokol.

Porucha neznamená nesvéprávnost

Aby někdo nebyl schopen podat svědeckou výpověď, museli by podle advokáta znalci říci, že nemůže vůbec vnímat, co se po něm chce. Experti by ale měli důkladně vyhodnotit, zda je svědek hodnověrný, tedy jestli se dá jeho informacím věřit.

„Duševní porucha nemusí vůbec znamenat, že má člověk vymizelé nebo významně omezené ovládací a rozpoznávací schopnosti, tedy že je nesvéprávný,“ uvedl Sokol.

I psychicky nemocný člověk podle něj může vypovídat o tom, co viděl či slyšel. Výslech se pak uzpůsobí jeho duševnímu stavu. „Například u bipolární poruchy je to tak, že jsou tam ataky té choroby, kdy dotyčný není schopen ničeho, a jsou chvíle, kdy se může chovat naprosto normálně,“ doplnil právník.