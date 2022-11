Pokud by se Babiš stal prezidentem, kauza Čapí hnízdo skončí na několik let u ledu

Obžalovaný předseda ANO Andrej Babiš vstoupil do boje o Pražský hrad. Pokud by se skutečně stal prezidentem, kauza Čapí hnízdo by na několik let skončila u ledu. Server iROZHLAS.cz sestavil sedm otázek a odpovědí, jak může Babišovo případné zvolení ovlivnit soudní proces. Hlavní líčení je zatím naplánováno do 6. ledna, první kolo prezidentských voleb začíná o sedm dní později. Otázky a odpovědi Praha 5:00 2. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš u soudu v kauze Čapí hnízdo (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

● Pokud bude Babiš zvolen v lednu prezidentem, bude moci soud v kauze Čapí hnízdo pokračovat?

Ano. Soud může pokračovat do doby, než by Babiš oficiálně nastoupil do funkce. Prezidentský mandát končí Miloši Zemanovi 8. března 2023.

● Mohlo by soudní líčení probíhat i poté, co by Babiš nastoupil do funkce prezidenta?

Soud by se musel pozastavit. „Od doby, kdy by byl Andrej Babiš uveden do funkce prezidenta, by se na něj vztahovala imunita,“ vysvětluje pro server iROZHLAS.cz advokátka Dagmar Raupachová. Podle Ústavy, konkrétně článku 65, odstavce 1, totiž nelze hlavu státu po dobu výkonu jeho funkce zadržet ani trestně stíhat.

Kdy skončí soud? Není jasné, kdy přesně soud v kauze Čapí hnízdo skončí. Hlavní líčení má pokračovat od 19. do 22. prosince. Termíny jsou ale vypsané ještě na 4. až 6. ledna. „Je to opravdu do rezervy,“ řekl soudce Jan Šott. Prezidentské volby odstartují 13. a 14. ledna, případné druhé kolo bude 27. a 28. ledna.

● Co se stane, pokud verdikt padne už před volbou?

Pokud se Babišovi advokáti nebo i státní zástupce Jaroslav Šaroch odvolají, tak rozsudek nebude pravomocný. Poté by případ putoval k Vrchnímu soudu v Praze. Pokud by ale mezitím Andrej Babiš složil prezidentský slib, trestní řízení by se stejně muselo pozastavit. Případ by tak na několik let skončil u ledu. „Celé řízení by se zakonzervovalo,“ podotýká Raupachová.

● Jak by se v případě přerušení řízení situace vyvíjela pro spoluobžalovanou Janou Nagyovou?

Pokud by se trestní řízení muselo kvůli Babišovi pozastavit, mohl by se případ rozdělit na dvě části. „Očekával bych, že dojde k vyloučení věci k samotnému projednání. Procesní cesty Andreje Babiše a Jany Nagyové by se v tu chvíli rozdělily,“ doplňuje Martin Richter z Katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Nagyová by se pak mohla dočkat pravomocného verdiktu.

● Bude moci po skončení případného Babišova prezidentského mandátu soud pokračovat?

Trestní řízení v kauze Čapí hnízdo by se mohlo obnovit. Soud by tak pokračoval. Přiklání se k tomu všichni čtyři odborníci z oblasti práva, které server iROZHLAS.cz oslovil.

Odborník na politický marketing: Babiše je snadné vyprovokovat, může ale ostatním vzít vítr z plachet Číst článek

„Ústava hovoří o tom, že prezidenta nelze stíhat po dobu výkonu funkce. Není tam žádné ustanovení, které dříve bylo v Ústavě ve vztahu k poslancům a senátorům, že by stíhání bylo poté navždy vyloučeno,“ míní Filip Ščerba, vedoucí Katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Není to ale zcela jednoznačné. „Setkala jsem se s výkladem Ústavy, který je širší. Někteří se domnívají, že jde o trvalé zrušení trestního stíhání,“ nastiňuje Raupachová. Rozhodnutí by pak mohlo být na Nejvyšším soudu.

Pokud by nepadl verdikt a soud by po pěti nebo deseti letech pokračoval, pojilo by se s tím hned několik problémů. „Soud by měl mít stejné složení jako na počátku. Pokud to nebude možné dodržet, může obviněný požadovat zahájení celého dokazování znovu od počátku, včetně všech výslechů svědků,“ upozorňuje advokát Jan Vučka. Paměť svědků by ale pak po tak dlouhé době mohla vyblednout.

● Mohlo by dojít k promlčení kauzy Čapí hnízdo?

Ne. Promlčecí doba by se v případě, že by se Andrej Babiš stal prezidentem, pozastavila.

● Může Babiš případně jako prezident udělit sám sobě abolici nebo milost?

Teoreticky ano. Nikde není napsáno, že si je prezident nesmí udělit. „Tohle se nikde černé na bílém nedočtete, protože takovou situaci nikdo nepředpokládal,“ upozorňuje Raupachová.

Byl jsem v šoku, co si navymýšleli, zaútočil Babiš na mezinárodní banku. Soud má pokračovat v prosinci Číst článek

Problémem by ale mohl být přímý konflikt zájmů. „Prezident by mohl využít oprávnění sám vůči sobě, ale je otázkou, zda by takový postup byl v souladu s obecnými právními principy, že nikdo nemá rozhodovat ve své vlastní věci. Byla by to zajímavá otázka,“ doplňuje Ščerba. Rozhodovat by pak mohl Nejvyšší soud nebo Ústavní soud.

Nicméně abolici, tedy zastavení trestního stíhání, by musel spolupodepsat premiér. Milost sice kontrasignaci nepodléhá, prezident ji ale může udělit až po pravomocném rozsudku. A ten v kauze Čapí hnízdo do ledna zřejmě nepadne. „Ale mohlo by se to stát ve vztahu ke spoluobviněné Janě Nagyové,“ odhaduje Richter.

Možností je také amnestie s konkrétně nastavenými parametry. „Amnestii by mohl nastavit takovým způsobem, že se bude vztahovat na trestné činy, ze kterých je obviněn. Schoval by se tak do nějaké množiny, zasáhlo by to výrazně více trestních stíhání,“ přibližuje Richter. Amnestie ale také podléhá kontrasignaci předsedy vlády.