Kauza Čapí hnízdo je komplot mafie, zdůraznil Babiš. Jeho a Faltýnkovo vydání se blíží

Po úterý se zdá být více než pravděpodobné, že v řádu dní dojde k vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Také se zdá jasné, že i přes odpor členů Regionálního operačního programu Střední Čechy ministerstvo financí vyhoví doporučení Evropského úřadu pro boj proti podvodům a vyjme farmu Čapí hnízdo z evropského financování.

Aktuální vlastník společnost Imoba pak obvinila v otevřeném dopise ředitele OLAFu Nicolase Iletta, že například nemohl společnost podle tehdy platného práva vyšetřovat, nebyl k vyšetřování kompetentní a porušil právo společnosti na obhajobu.

Premiér Babiš znovu zopakoval, že obvinění jeho kauzy je „komplot mafie“, a pokud jde o zprávu OLAF, tak i tam setrval Andrej Babiš na svém tvrzení – tedy, že není o něm a že to není důkaz nějakého podvodu.

Podle Babiše je v závěru celého dokumentu slovo „podvod“ jen proto, že oznamovatel, který měl podle něj být „zhrzený, nemocný úředník“, to takto jako možný podvod označil, následně poslal do Bruselu, kde si to převzali a zapsali jako podvod.

„Pozorný čtenář zprávy OLAF ale ví, že to je hodně kreativní výklad toho, co v té zprávě je. V kolonce ‚kategorie – porušení zákona‘ totiž OLAF v závěrečné zprávě vyjmenovává hned tři činy: zpronevěru fondu EU, porušení pravidel a podvod. A v kolonce ‚důkazy o porušení pravidel nebo podvodu‘ si OLAF zapsal ‚ano‘,“ informovala ve studiu Radiožurnálu analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.

Vrchní státní zastupitelství se k mlčenlivosti exdetektiva Jiřího Komárka kvůli výpovědi na mandátovém a imunitním výboru nevyjadřovalo. Žalobkyně Lenka Bradáčová pro Radiožurnál popřela slova premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle něj ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) nezprostil Komárka mlčenlivosti právě kvůli stanovisku pražského vrchního zastupitelství.