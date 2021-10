Babiš zůstane ve sněmovně, i kdyby ANO skončilo v opozici. ‚Zkrátka to nevzdám,‘ vzkázal

Premiér Andrej Babiš (ANO) zůstane ve sněmovně, i kdyby jeho hnutí nebylo v příští vládě. Uvedl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Začátkem tohoto týdne v předvolebním rozhovoru řekl, že by z politiky odešel, pokud by ANO skončilo v opozici. V neděli však konstatoval, že by v dolní komoře zůstal a z opozice sledoval, jak jeho oponenti v čele s předsedou ODS Petrem Fialou plní své sliby. Praha 20:19 10. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

ANO skončilo ve volbách těsně druhé za koalicí Spolu tvořenou ODS, lidovci a TOP 09. Lídři Spolu a kolice Pirátů a Starostů v sobotu uzavřeli memorandum, že chtějí společně vytvořit většinovou vládu opřenou o 108 poslaneckých mandátů.

Americká média informují o českých volbách. Porážka Babiše může podle nich naznačovat ústup populismu Číst článek

„Jediný program pětikoalice zbavit se nenáviděného Babiše nakonec přebil všechno,“ uvedl šéf ANO ve svém tradičním nedělním videu.

Začátkem týdne přitom v rozhovoru pro Frekvenci 1 řekl, že pokud by ANO skončilo v opozici, ve sněmovně by „neseděl“. V neděli nicméně uvedl, že o záležitosti přemýšlel.

„Zkrátka to nevzdám, mám pro vás špatnou zprávu, zůstanu v té sněmovně. Pokud skončíme v opozici, tak tam budu a budeme sledovat všechny sliby pana Fialy, těch 100 miliard úspor a všechny ty kecy,“ řekl. Byl by zvědav, jak to dosavadní opoziční koalice zvládnou, doplnil.

Babiš v neděli jednal s prezidentem Milošem Zemanem. Ten byl nedlouho poté hospitalizován, a to na doporučení svého ošetřujícího lékaře. Premiér se ve svém videu ke schůzce blíže nevyjádřil.

„Samozřejmě oslovíme Spolu, respektive ODS, k jednání a uvidíme, jestli budou chtít jednat,“ nastínil svůj plán. „I když to vypadá, že jsme prohráli, tak čas určitě běží v náš prospěch.“