Babiš trvá na žalobě na Černošice kvůli řízení o střetu zájmů. Soud bude po volbách do sněmovny

Městský úřad v Černošicích neuspěl. Krajský soud v Praze totiž nevyhověl jeho návrhu na zamítnutí žaloby, kterou se premiér Andrej Babiš (ANO) domáhá zastavení přestupkového řízení ohledně možného střetu zájmů. Učinil tak v návaznosti na Babišovo stanovisko, který na žalobě nadále trvá. Podle premiéra černošická radnice jedná mimo svou pravomoc a působnost. Soudní jednání je nařízeno na 8. října, tedy těsně po volbách do Poslanecké sněmovny.

„Krajský soud v Praze již obdržel vyjádření žalobce (Andreje Babiše – pozn. red.), který trvá na svojí žalobě s odkazem na to, že žalovaný správní orgán se svým nezákonným postupem dopouští zjevného excesu, kdy jedná mimo svou pravomoc a působnost,“ uvedla mluvčí pražského soudu Hana Černá.

Babiš tak reagoval na stanovisko černošického úřadu k celému případu, čas na vyjádření měl premiér do konce srpna. Radnice totiž navrhla, aby soud žalobu podanou na ochranu před nezákonným zásahem zamítl. Současně souhlasila, aby se spor rozhodl bez jednání ve věci.

To ale Babiš podle všeho opět odmítl. Soudní spor se má totiž podle Černé projednávat 8. října. „Žalobce poukazuje zejména na to, že je znovu přestupkově stíhán za skutek, z jehož obvinění byl již dříve zproštěn pravomocným rozhodnutím nadřízeného úřadu žalovaného,“ pokračovala mluvčí.

„Žalovanému vytýká, že mu nesdělil žádné nové skutečnosti ani okolnosti, které by takový postup odůvodňovaly, a považuje to za porušení svého práva na obhajobu,“ doplnila Černá z krajského soudu. Předseda vlády se na něj obrátil v polovině května.

Důvodem je právě řízení o přestupku proti zákonu o střetu zájmů, které s ním Černošice vedou kvůli vlastnictví mediálních společností Londa a Mafra. Kauzu radnice opět otevřela letos v lednu poté, co se na ni obrátila protikorupční organizace Trasparency International s tím, že se ve věci objevily nové důkazy. O co přesně jde, neupřesnila.

Černošice se k posunu v soudním sporu zatím nevyjádřily. Informace o kauze publikují pravidelně na svém webu. Na dotazy zaslané v SMS zprávě zatím nereagoval ani premiér Babiš.

Černošická kauza

Stěžejním argumentem Babiše ovšem je, že v dané kauze dochází k porušení zásady „ne bis in idem“, v překladu tedy „ne dvakrát o tomtéž“. To znamená, že by tuzemská justice neměla posuzovat stejný případ dvakrát. Černošice totiž o přestupku z podnětu neziskové organizace Transparency International už v minulosti rozhodovaly.

Babišova žaloba Žalobu na ochranu před nezákonným zásahem může podle platného znění podat každý, kdo „tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, který není rozhodnutím“. Soud posléze rozhoduje o tom, zda byl daný zásah nezákonný.

Server iROZHLAS.cz rovněž zkraje srpna upozornil na to, že se černošický úřad rozhodl přestupkové řízení nepřerušit. Poté, co předseda vlády podal na radnici žalobu, měli tamní úředníci dvě možnosti: počkat na výsledek soudního sporu, či v řízení pokračovat. A Černošice se nakonec rozhodly pro druhou možnost.

Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá. Brání se tím, že holding Agrofert vložil do svěřenských fondů. A černošické řízení označuje za uměle vytvořenou kauzu. „To dělají moji právníci, já jsem jim dal plnou moc a mě to vůbec jako nezajímá. Já žádný střet zájmů nemám a toto je účelová akce tohoto úřadu,“ komentoval to premiér pro Českou televizi.

Černošice v roce 2019 rozhodly, že Babiš porušil kvůli vlastnictví mediálních domů Londa a Mafra zákon o střetů zájmů. Úřad došel k závěru, že premiér společnosti přes svěřenské fondy nadále ovládá. A to podle tuzemské legislativy nesmí. Radnice mu proto vyměřila pokutu ve výši 200 tisíc korun.

Babiš se tehdy proti rozhodnutí odvolal a případ se přesunul na Středočeský kraj, který v té době vedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z Babišova hnutí ANO. Hejtmanství nakonec uvedlo, že se přestupek nestal. Premiér se proto v žalobě nyní opírá o to, „že spáchání tohoto přestupku nebylo žalobci prokázáno a toto předchozí řízení bylo zastaveno“.