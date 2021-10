Babiš stáhl žalobu na Černošice kvůli řízení o střetu zájmů. Soudní jednání tak v den voleb nebude

Premiér Andrej Babiš (ANO) stáhl žalobu na městský úřad v Černošicích. Původně se v ní domáhal zastavení přestupkového řízení ohledně možného střetu zájmů. Spor se měl navíc veřejně projednávat už tento pátek, tedy v den voleb do Poslanecké sněmovny. Informaci přinesl jako první server Aktuálně.cz. Aktualizováno Praha 11:48 6. 10. 2021 (Aktualizováno: 12:08 6. 10. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kampaň Andreje Babiše, Lysá nad Labem. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Řízení ve věci pana Babiše proti městskému úřadu v Černošicích bylo zastaveno, protože žalobce vzal svoji žalobu zpět,“ řekla pro iROZHLAS.cz mluvčí Krajského soudu v Praze Hana Černá. Jaké k tomu premiéra vedly důvody, ale neuvedla. „Tuto informaci nemám, žalobce to ale nijak zdůvodňovat ani nemusí,“ doplnila Čápová. Jako první na stažení žaloby upozornil server Aktuálně.cz.

Černošice uložily Babišovi kvůli střetu zájmů pokutu 250 tisíc korun. ‚Jde o nadále trvající přestupek,‘ tvrdí Číst článek

Žalobu na ochranu před nezákonným zásahem podal na tamní soud předseda vlády letos v květnu. Domáhal se v ní zastavení přestupkového řízení ohledně možného střetu zájmů. Spor se měl projednávat veřejně 8. října, tedy už tento pátek v den voleb. Babiš však podle Černé minulý pátek na krajský soud doručil žádost o vzetí žaloby zpět. Soud proto řízení v úterý zastavil.

Černošice přitom minulý týden rozhodly, že premiér porušuje zákon o střetu zájmů, když přes svěřenské fondy ovládá mediální společnost Mafra Print. Uložil mu za to pokutu ve výši 250 tisíc korun. Deníku Právo to řekl Václav Knotek, který premiéra v tomto správním řízení zastupuje. Zároveň uvedl, že se proti rozhodnutí o přestupku odvolají. Čas na to mají do 14. října.

Rozhodnutí Černošic tak není pravomocné. Podle Černé tak ze strany soudu nebyl důvod nařízení jednání ve věci rušit, jak potvrdila redakci už dříve. Proč se tedy Babiš rozhodl vzít žalobu zpět, není jasné. Na aktuální dotazy zatím nereagoval. Stejně tak neodpověděl jeho právní zástupce Knotek.

Stěžejním argumentem Babiše v žalobě bylo, že v dané kauze dochází k porušení zásady „ne bis in idem“, v překladu tedy „ne dvakrát o tomtéž“. To znamená, že by tuzemská justice neměla posuzovat stejný případ dvakrát. Černošice totiž o přestupku z podnětu neziskové organizace Transparency International už v minulosti rozhodovaly.

Nový podnět, který organizace podala letos v lednu, se však tentokrát týkal mediální společnosti Mafra Print z holdingu Agrofert. A ta v původním řízení nefigurovala. „Andreji Babišovi a jeho právníkům muselo dojít, že jeho nesmyslná žaloba bude neúspěšná a prohra v den voleb by mu rozhodně nepomohla,“ uvedl k tomu ředitel Transparency International Petr Leyer.