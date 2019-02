‚Dopady zákona mohou být pro premiéra nepříznivé.‘ Černošický úřad se brání Babišově kritice

Městský úřad v Černošicích se ohradil proti kritice od premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše. Ten ve středu zpochybnil verdikt úřadu, jenž rozhodoval o jeho možném střetu zájmů. Předseda vlády mimo jiné řekl, že by úřad v Černošicích měl spíš organizovat úklid sněhu. A z radnice mu nyní vzkázali, že postupovali podle zákona a chápou, že jeho dopady mohou být pro premiéra nepříznivé. Černošice 19:24 8. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jak může úřad, který má pár zaměstnanců, rozhodovat o takto komplikované záležitosti,“ prohlásil ve středečním rozhovoru pro Novinky.cz premiér Andrej Babiš.

„Úřad v Černošicích by měl spíš organizovat úklid sněhu. Plus stavební povolení, nevím, co tam všechno řeší. Místo toho rozhodují o takové kauze,“ dodal.

„Městský úřad Černošice má na výkon státní správy zhruba 170 pracovníků a na samosprávu města zhruba 60 pracovníků,“ ohradil se úřad proti kritice. „Úředníci mají příslušné zkoušky odborné způsobilosti a jsou pro danou práci kvalifikovaní,“ píše se v prohlášení na webu města.

Úřad se podle svého vyjádření řídil pouze zákonem, který možné jednání v rozporu se zákonem o střetu zájmů kvalifikuje jako přestupek.

„Chápeme, že dopady zákona mohou být pro pana premiéra nepříznivé, nicméně kritiku za to nelze směřovat na naše úředníky, jejichž jedinou povinností je podle zákona postupovat a řídit se jím,“ stojí dále v prohlášení.

Úřad zároveň upozornil, že předseda vlády měl možnost, aby případ řešila Poslanecká sněmovna, konkrétně mandátový a imunitní výbor. Tu ale prý nevyužil.

Personální rošáda

Rozhodování městského úřadu Černošice komentoval ve čtvrtek na Barrandově také prezident Miloš Zeman. „Proč to rovnou nejde řekněme na krajský úřad, který je k tomu, nechci říci kompetentnější. Nechci nikoho urazit, ale rozhodně je lépe vybaven právníky než černošický úřad,“ podotkl.

Babišův případ měl rovnou řešit krajský úřad, řekl Zeman k rozhodování Černošic o střetu zájmů premiéra Číst článek

„Tento případ je pro ně (Černošice) velmi pravděpodobně prvním případem svého druhu,“ dodal prezident.

Černošice přitom spadají pod Středočeský kraj, který nyní vede hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, stranická kolegyně premiéra Andreje Babiše, o jehož střetu zájmů se rozhoduje.

Na středočeském hejtmanství se pak v minulých dnech odehrála reorganizace odborů. Přestupky nově od 1. února řeší jiný odbor, jak informoval server iROZHLAS.cz.

Změna přitom přichází právě v době, kdy má krajský úřad rozhodovat o Babišově případu. Úřad ale kritiku odmítá a tvrdí, že „optimalizaci“ začal připravovat už loni.

Babišův možný střet zájmů

Městský úřad Černošice rozhodl koncem ledna v Babišově případu o střetu zájmů. Deník Právo později informoval, že premiér dostal od úřadu pokutu 200 tisíc korun. Za daný přestupek přitom mohl úřad uložit pokutu od pěti tisíc do čtvrt milionu korun.

Babišovi právníci se odvolali proti rozhodnutí o střetu zájmů. Černošice předají spis Středočeskému kraji Číst článek

„Rozhodně s tím nesouhlasím. Je to zpolitizované,“ reagoval již dříve pro iROZHLAS.cz na verdikt premiér.

Radnice premiéra pokutovala za střet zájmů, protože má nadále ovládat média spadající pod holding Agrofert. Koncern Babiš předloni převedl do svěřenských fondů a tvrdí, že tím dostál povinnostem vyplývajícím ze zákona o střetu zájmů.

Babišovi právníci se pak proti rozhodnutí černošického úřadu odvolali. Případem se teď bude zabývat nadřízený středočeský krajský úřad, který vede právě hejtmanka Pokorná Jermanová.

Možným střetem zájmů premiéra i ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) se zabývá také Evropská komise.