Babiš označil rozhodnutí Černošic v kauze střetu zájmů za absurdní. Nezná ho a ani ho to nezajímá

Před více než čtvrt rokem začali úředníci městského úřadu v Černošicích prověřovat možné porušení zákona o střetu zájmů premiérem Andrejem Babišem (za ANO). Ve středu uvedli, že rozhodli a poslali verdikt předsedovi vlády. Ten ale podle svých slov rozhodnutí nezná a ani ho nezajímá.

„To je právě ta absurdita u nás, že nějaká obec Černošice, která má 7 500 obyvatel nejenom rozhoduje o okruhu Prahy, který nemáme od revoluce, ale rozhoduje o této věci. Ta obec je ovládaná strukturou ‚Pirátostan‘ a SPOLU a samozřejmě tam na to mají oni vliv. Organizují to a je to úplně absurdní. Je to jenom další z té mozaiky útoků na mě ze všech stran,“ odpověděl na dotazy Radiožurnálu Babiš.

Premiér dále uvedl, že verdikt nezná. „Nevím, mě to ani nezajímá popravdě řečeno,“ řekl. Zatím tak není jasné jak úředníci rozhodli. Městský úřad v Černošicích píše, že není oprávněn verdikt zveřejnit. Jen informoval o tom, že rozhodnutí vydal a Babišovi odeslal.

„Městský úřad Černošice dne 22. 9. 2021 odeslal zmocněnci Ing. Andreje Babiše dokument, kterým rozhodl v projednávané věci možného přestupku podle ust. § 23 odst. 1 písm. b) zákona o střetu zájmů,“ uvádí úřad v dokumentu s tím, že obsah rozhodnutí není oprávněn zveřejnit.

Předseda vlády svůj možný střet zájmů dlouhodobě odmítá s tím, že holding Agrofert vložil do svěřeneckých fondů. Stejně tak se vymezuje proti konání černošického úřadu, proti jeho řízení podal žalobu. Soud o ní bude rozhodovat 8. října.

Za případné porušení zákona předsedovi vlády hrozila sankce pět až 250 tisíc korun.