Jste udavači! Udali jste mě do Bruselu, udali jste mě do Černošic, vyčítal Babiš Michálkovi

Při čtvrtečních interpelacích v Poslanecké sněmovně došlo ke konfliktu mezi předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO) a předsedou poslaneckého klubu Pirátů Jakubem Michálkem. Důvodem byla Michálkova interpelace kvůli hospodaření polostátního podniku ČEZ v Bulharsku. Babiš označil poslance za udavače a obvinil Piráty, že ho udali do Bruselu a do Černošic. Praha 19:38 31. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při čtvrtečních interpelacích v Poslanecké sněmovně došlo ke konfliktu mezi předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO) a předsedou poslaneckého klubu Pirátů Jakubem Michálkem | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Celý spor začal, když šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek připomněl svou říjnovou interpelaci právě na premiéra Babiše kvůli hospodaření ČEZu v Bulharsku. Podle zjištění tamních úřadů a investigativních novinářů totiž polostátní ČEZ prodal elektrárnu Varna neznámé společnosti Inercom, která podle Michálka „nesplňovala základní požadavky pro privatizaci energetiky, minimální objem prodané elektrické energie, úvěrový rating“.

ČEZ nepřišel na to, kdo vynesl důvěrný materiál o obchodu v Bulharsku. Zjistit se to snaží i policie Číst článek

Po Babišovi tehdy Michálek chtěl vědět, jak stát coby majoritní vlastník kontroluje ČEZ a jeho hospodaření. „Tohle byla moje interpelace a dostal jsem na ni zcela šokující odpověď, že ministerstvo financí disponuje pouze informacemi z médií a z výročních zpráv společnosti ČEZ. Ačkoliv jsou závažné informace o tom, že se v ČEZ nehospodaří řádně, tak stát vykonává svá práva jako majoritního vlastníka společnosti ČEZ naprosto nedostatečně. Pochybuji, že pan premiér tímto způsobem řídil své akciové společnosti,“ řekl Michálek Babišovi.

„Nevím, co je na tom zvláštního. Tak si nastudujte, jaká práva má akcionář,“ reagoval předseda vlády s tím, že stát jako akcionář nemůže zasahovat a že firmu kontroluje dozorčí rada. Poté vyzval Michálka, aby podal trestní oznámení. „Co vám v tom brání?“

Poslanec Pirátů ale premiérova slova odmítl. Podle něj může akcionář vystupovat aktivně a má k tomu řadu nástrojů. „To bych se tedy hodně divil, kdyby takhle postupoval řádný hospodář. Podle mě to je v rozporu s tím, co jste měl na billboardech: Řídit stát jako firmu. Firmy se řídí tak, že mají aktivního akcionáře. Ne pasivního akcionáře, který se dívá na média a na výroční zprávy, pak přijde na valnou hromadu, schválí účetní závěrku a tím to pro něj končí,“ dodal Michálek.

‚Mě udáváte! Všude!‘

Andrej Babiš se proti tomu ale ohradil: „Mě strašně baví, jak pan poslanec Michálek mi dává školení o firmách. Kolik vy jste v životě založil firem, nebo kolik firem jste řídil?“

Prověřte hospodaření ČEZ na Balkáně, vyzývají Piráti premiéra Babiše Číst článek

Podle premiéra navíc interpelace neměla směřovat na něj. „Vy tady zpochybňujete činnost zástupců ministra financí, mě interpelujete, já s tím nemám vůbec nic společného, ano. Takže laskavě to udělejte a nemystifikujte tady lidi, že my děláme něco špatně,“ řekl, na což mu předseda Pirátů Ivan Bartoš odpověděl, že prodej elektrárny proběhl v době, kdy on byl ministrem financí.

Michálek později reagoval na Babišovu další výzvu, že má podat trestní oznámení, odmítavě. Podle něj má vlastník mnohem větší kontrolu než policie a může vyměnit dozorčí radu. „Takže mně se to nelíbí, že nám tady říkáte, že máme hned podávat na všechno trestní oznámení. To tady chcete vybudovat kulturu udavačů?“

Na jeho slova o něco později reagoval premiér slovy: „Já jenom k těm udavačům, pane Michálek. Vy jste mě udali do Bruselu, přece. Vy jste mě udali do Černošic. A tady máte ze zákona povinnost, když mluvíte o škodě a mafii, podat trestní oznámení přece. Vy tady říkáte, že tady nějaký mafiáni zašantročili miliardy. Nejsem právník, takže pokud mluvíte, že nejste udavači - vy jste udavači! Mě udáváte! Všude! Jo? A tady je miliardová škoda a to nechcete podepsat? No tak to je zajímavý.“

Reagoval tak to, že Piráti odeslali právní analýzy k jeho údajnému střetu zájmů jak Městskému úřadu Černošice, tak do Bruselu. Úřad v Černošicích minulý týden rozhodl, závěr ale nezveřejnily. Premiér nicméně serveru iROZHLAS.cz v SMS napsal, že celá věc je zpolitizovaná a proti rozhodnutí se odvolává ke středočeskému krajskému úřadu.