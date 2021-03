Chroničtí pacienti se podle Babiše zaregistrují na očkování speciálními kódy. Dostanou je jejich praktici

Chronicky nemocní pacienti by se měli k očkování proti covidu-19 registrovat pomocí speciálních kódů, které dostanou jejich lékaři. Systém by se měl spustit příští týden. Premiér Andrej Babiš (ANO) to v úterý řekl po jednání vládní rady pro zdravotní rizika. Lékaři upozorňují na to, že zatím není možné očkovat kardiaky či chronicky nemocné s dalšími diagnózami, kteří jsou mladší než 70 let, ale hrozí jim těžký průběh covidu. Praha 10:47 16. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zatím není jasné, kdy se budou moct registrovat další věkové kategorie (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vypadá to tak, že ambulantní specialisté by měli (pro pacienty) obdržet speciální kódy, podobně jako to je nyní u učitelů,” popsal Babiš připravovanou změnu v registraci k očkování.

Doplnil, že předpokládá spuštění tohoto systému v příštím týdnu.

Zatím premiér nechtěl uvést, zda od dubna bude spuštěna registrace pro další věkové skupiny. „Jsou úvahy o dalším snížení věkové kategorie, jestli to bude 65 nebo 60, uvidíme,” konstatoval.

Připravujeme podrobnosti.