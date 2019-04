Z 15 plánovaných opatření pro boj s chudobou se zatím neudělalo nic, řekl Babiš při návštěvě Mostu

Z 15 plánovaných opatření pro boj s chudobou a sociálním vyloučením se zatím nerealizovalo žádné. Shodl se na tom v úterý premiér Andrej Babiš (ANO) se zástupci samospráv na severu Čech při návštěvě Mostu. Seznam opatření sepsalo loni na podzim ministerstvo práce po jednání ministrů, poslanců, starostů a odborníků. V plánu jsou třeba změny v dávkách na bydlení či dlouhodobé využití veřejně prospěšných prací. Most 21:02 9. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Primátor Mostu Jan Paparega (ProMOST) a premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Nejblíže k uskutečnění ze zmíněných opatření mají asi dotace na stavby sociálních bytů. Program Výstavba by mohl také zahrnovat peníze na výkup bytů. Vláda se jím má zabývat v pondělí. Ministryně Klára Dostálová (za ANO) v úterý řekla, že program by měl být spuštěn ještě v dubnu. Babišova vláda v programovém prohlášení původně slibovala zákon o sociálním bydlení. Od záměru pak ale ustoupila a rozhodla se pro dotační program.

„My po čtyřech letech bezvýsledného jednání minulé koaliční vlády o zákonu o sociálním bydlení přicházíme s projektem Výstavba. Je to projekt o dostupnosti bytů. My říkáme, že samospráva má stavět byty,“ uvedl Babiš. Na severu Čech je nicméně dostatek bytů. Nevlastní je však samosprávy.

V Mostě radnice před privatizací vlastnila kolem 9000 bytů, nyní jich má zhruba 260. Většina z nich je na sídlišti Chanov. Most nebo Ústí nad Labem chtějí vykupovat byty a na výkup získat peníze právě z projektu Výstavba. „Tím se budeme nyní zabývat,“ řekl premiér.

Realizace dalších opatření je podle Babiše zejména na ministerstvu práce a sociálních věcí. „Pro mě je zásadní to, jakým způsobem snížit výši nájemného. Jsou tu nějaké návrhy na sloučení dávek, tady jsem slyšel nějaké názory, budeme to řešit,“ prohlásil.

Změny v dávkách chystala už ministryně práce první Babišovy vlády Jaroslava Němcová (ANO) a návrhy z patnáctibodového seznamu opatření pro boj s chudobou projednávala v minulém volebním období vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), v níž byl Babiš ministrem financí. Kabinet ČSSD, ANO a lidovců pak úpravy neprosadil.

Třetina opatření nebude

Ze zprávy o plnění podnětů pro boj s chudobou, zveřejněné v únoru, vyplývá, že třetinu opatření ministerstva zřejmě připravovat nebudou. Ve zbylé desítce chystaných návrhů je mimo jiné zpřísnění pravidel pronájmu více bytů, nově by to mohla být koncesovaná živnost. Příspěvek a doplatek na bydlení by se mohly sloučit do jedné dávky. Úřad vlády v úterý v tiskové zprávě uvedl, že revize systému sociálních dávek by měla být předložena do konce prvního pololetí letošního roku.

Primátor Jan Paparega (ProMOST) a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM) by přivítali realizaci všech navrhovaných opatření v boji s chudobou. Během návštěvy Babiše v Mostě místní politici apelovali na premiéra zejména v požadavku na obnovu tzv. přechodného pobytu. „Přechodný pobyt se zrušil na začátku 90. let a někteří lidé jsou nedohledatelní,“ uvedl Bubeníček.

Nejméně dvě opatření lze podle hejtmana realizovat rychle. „Je to, začít vyplácet příspěvek na bydlení podle nájmu v místě obvyklém, většinou by to mělo být podle nájmu v obecních bytech, a obnovit tzv. hygienické výměry na byt, tedy určit, kolik může být na metr čtvereční přihlášeno osob,“ řekl.

„Problémy jsou stále stejné a zatím se toho příliš neudálo. Já chci věřit tomu, že alespoň ten jeden střípek, kterým by mohl být výkup bytových jednotek, abychom navyšovali bytový fond, který nemáme a ovlivňovali skladbu obyvatel, bude realizován,“ uvedl Paparega.

Mateřská dovolená

Premiér v Mostě také navštívil středisko volného času, kde se sešel s učitelkami z mateřských škol. Mluvili spolu například o předškolním vzdělávání a dětských skupinách. Premiér se učitelek například ptal i na to, co si myslí o případném zkrácení mateřské dovolené ze současných čtyř let na tři rok.

Zajímal ho názor na zřizování dětských skupin, nebo zda by měl stát nejdřív zřizovat a stavět jesle, či mateřské školky. Řeč byla také o mimoškolním vzdělávání.