Babiš převzal v Pravčicích petici za výstavbu dálnic. Podepsalo ji 15 000 lidí

Předseda vlády v demisi Andrej Babiš (ANO) převzal v pondělí ráno v Pravčicích na Kroměřížsku petici na podporu výstavby dálnic D49 a D55 ve Zlínském kraji. Podle jejího iniciátora, bývalého hejtmana Libora Lukáše, ji podepsalo necelých 15 000 lidí. Petice nyní poputuje jak do Poslanecké sněmovny, tak do Senátu, řekl v pondělí Lukáš. Dokument má přimět zákonodárce ke schválení zákona, který by usnadnil povolování staveb důležitých silnic.

Pravčice (Kroměřížsko) 10:06 5. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít