Babiš k daňovému řezu: Měli jsme dohodu, kterou ČSSD porušila, Hamáček si to měl prosadit

Sněmovna v noci na pátek schválila s podporou hnutí ANO, ODS a SPD nový daňový balíček, a to společně se zrušením superhrubé mzdy či zvýšením daňové slevy na poplatníka. Jak uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Radiožurnál, změny by měly garantovat příjmy lidem, kteří jsou kvůli krizi ohrožení. Kritiku ze strany ČSSD považuje za nesmyslnou, vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) podle něj ještě v srpnu s návrhem souhlasil. Praha 14:52 20. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Babiše ČSSD s návrhem daňového balíčku ještě v srpnu souhlasila, změnu názoru považuje za nesmyslnou | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co si od nového daňového balíčku slibujete?

Hnutí ANO od vstupu do vlády systematicky snižovalo daně. Jsme přesvědčeni, že v této krizi musíme lidi podpořit, dát jim jistotu a garantovat příjmy. Proto je opatření schváleno na dva roky. Lidé mají nyní nižší daň a každý zaměstnanec dostane o sedm procent navíc čisté mzdy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o novém daňovém balíčku a koaličních sporech

Nejsme hnutí, které by mělo ideologické postupy. Pro ČSSD byli živnostníci a lidé s vyššími příjmy třídní nepřátelé. Přijde mi komické, že bychom měli považovat záchranáře, hasiče nebo učitele za bohaté. Podle mě nejsou a je třeba je podpořit. Děláme tak naprostý opak než pravice během krize v roce 2009.

Pomůže tato změna všem stejně? Podle Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu ušetří horních 20 procent pracovníků 3000 korun a dolních 20 necelých 300 korun. Z toho by tedy vyplývalo, že si polepší hlavně bohatí.

Není to pravda. Polepší si všichni, hlavně nízkopříjmové skupiny. A to i díky daňovým bonusům a snížení daně z příjmu. Myslím si, že lékaři nebo učitelé si to zaslouží, a proto jsme změny prosadili.

Klíčové je i to, že prošlo, co jsme slíbili. Stejně jako příspěvky důchodcům, které nás stály 15 miliard korun. A to je důležité pro všechny, kteří mě kritizují z hlediska rozpočtové odpovědnosti. Například ODS, sociální demokraté ještě za Bohuslava Sobotky nebo Miroslav Kalousek (TOP 09) nasekali dluhy za stovky miliard korun. A já byl jediný ministr financí v historii této země, který od roku 2014 do roku 2017 snížil dluh o 60 miliard korun. Procentuálně máme nejlepší veřejné finance v Evropě. Na rozdíl od mých kritiků tak vím, o čem mluvím.

Předpokládáte, že peníze navíc skončí v nákupech a to rozhýbe ekonomiku. Není to lichá úvaha? Podle studie Vysoké školy ekonomické si středněpříjmové a bohatší domácnosti spíše peníze uloží, a více utratí naopak nízkopříjmové skupiny, jejichž situace se natolik nezlepší.

Můžeme se odvolávat na různé studie, s touto například argumentoval pan Hamáček. Podstatné je, že jsme i během covidu podporovali zaměstnance prostřednictvím firem. A nyní poprvé dostanou peníze přímo na výplatní pásku. V krizi jsme nepřestávali podporovat ani důchodce a zároveň nepřestali investovat.

Poslanci schválili zrušení superhrubé mzdy, podle Schillerové připraví změny stát o 130 miliard Číst článek

Kromě snížení daní jsme také schválili stravenkový paušál, který je pro zaměstnance důležitý. Až milion z nich nemá možnost jít na oběd, teď je může podpořit i sám zaměstnavatel. Podpořili jsme také tuzemské snížení spotřební daně pro naše dopravce. Děláme vše, abychom podpořili ekonomiku, překonali krizi a dali lidem jistotu, aby se nebáli o svou budoucnost.

Koaliční spor

Návrh jste prosadili mimo jiné s pomocí ODS a SPD a přes odpor koaliční sociální demokracie. Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček soudí, že zrušení superhrubé mzdy ohrozí dlouhodobé financování a fungování zdravotnického systému, hrozí podle něj privatizace nemocnic. Hamáček také mluví o rozvratu veřejných financi a rozpočtové katastrofě. To působí jako vážný střet v koalici.

To je nesmysl. Už 28. srpna jsme společně s panem Hamáčkem na tiskové konferenci oznámili, že rušíme superhrubou mzdu a snižujeme daně na úroveň, kterou jsem poté sám předložil. Pan Hamáček to podpořil a řekl, že s tím souhlasí. Nechápu, proč změnil názor, pravděpodobně mu to neschválila jeho strana. Může tak říkat, co chce, ale měli jsme dohodu, kterou ČSSD porušila.

Od té doby uplynulo celkem dost času a ČSSD přišla s jiným návrhem, který je podle nich rozpočtově odpovědnější. Nemyslíte, že mají právo změnit názor?

Nemají. Jednali jsme o tom dva týdny v srpnu a jasně jsme se dohodli. Pokud má pan Hamáček ve své straně slovo, měl tam návrh prosadit, a ne si to za dva měsíce rozmyslet. Ještě koncem září neměla sociální demokracie odlišný názor.

Další prohlubování sporu tedy nepředpokládáte? Například hejtman Pardubického kraje Martin Netolický totiž vyzval ČSSD k odchodu z vlády, která podle něj přestala fungovat.

V první řadě, pan hejtman se stydí za značku ČSSD, jelikož kandidoval za jiné uskupení. Navíc byl vždy proti tomu, aby s námi byla ČSSD ve vládě. Chtěl bych také říct, že kraje, a to je údaj ke konci srpna 2020, dostaly díky této vládě v porovnání s minulými lety o 10,5 miliardy korun více. Společně s obcemi pak mají na účtu 270 miliard korun. Ke čtvrtečnímu datu máme deficit 308 miliard korun, takže ušetříme a můžeme tím pádem přispět i důchodcům.

Rozpočtová šílenost, nezodpovědná sekera. ČSSD a Piráti kritizují nový daňový balíček Číst článek

Rozdávat peníze je jednoduché, ale také je někdo musí inkasovat. Kraje od nás mají absolutní podporu, zaplatili jsme za ně i odměny záchranářům a pracovníkům sociálních služeb.

Prezident Zeman trval na tom, aby změna trvala dva roky, ale v samotném návrhu se nic takového nepíše. Znamená to, že jde o trvalou změnu?

Ne, je to na dva roky a je to napsané i ve zprávě, která putovala do sněmovny. S panem prezidentem jsme si to vysvětlili a stále to platí. Je to můj politický veřejný závazek, za kterým si stojím.

Máme navíc deset měsíců do voleb a každá strana má svou daňovou politiku. Na rozdíl od ostatních ale mám výsledky, dal jsem do pořádku veřejné finance, zničil jsem karuselové obchody i daňový ráj v Praze. Ti, kteří mě kritizují, výsledky nemají. Pouze o nich mluví. My ale víme, jak se snižuje dluh. Teď máme problém kvůli covidu. Kdyby nepřišel, tak máme i nadále nejlepší finance v Evropské unii.

Rozvolnění opatření

V pátek by se měly na jednání vlády probírat otázky dalších opatření v souvislosti s epidemií koronaviru. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) navrhuje, aby mohly být obchody znovu otevřené i v neděli a aby v nich mohli být dva lidé na patnáct metrů čtverečních. Ale ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) s tím nesouhlasí. K jakému názoru se kloníte vy?

Schválili jsme protiepidemický systém. Byl jsem v minulosti neoprávněně kritizován, že jsem něco měnil, což není pravda a pan Vojtěch to sám vyvrátil. Nechci do toho zasahovat. Máme tu jasný plán rozvolnění. Čísla nejsou dobrá, máme hodně nakažených i vysokou virovou nálož. Návrat do škol je pozitivní, nesmíme ale dovolit, aby se nám to zlomilo a na Vánoce přišla třetí vlna. Zatím to klesá pomalu.

Havlíček: Příští týden bychom chtěli otevřít všechny obchody naráz, stále však s restriktivními opatřeními Číst článek

Pan Havlíček je navíc pod tlakem. Opozice ve čtvrtek celý den populisticky podávala návrhy a zároveň kritizovala opatření. Opakuje se tak jaro, kdy na nás tlačili, abychom rozvolňovali. Nemůžeme ale měnit opatření každý týden. Budeme o opatřeních debatovat na vládě. V této chvíli do toho nechci zasahovat a žádné změny nepředpokládám.

Absolvoval jste také videokonferenci prezidentů a premiérů zemí Evropské unie, která nepřinesla průlom v patové situaci okolo sedmiletého rozpočtu a fondu obnovy. Stojí Česko na straně Polska a Maďarska, které odmítají čerpání peněz podmínit dodržováním principů právního státu, anebo na straně ostatních států, které na tomto požadavku trvají?

Není to o členech EU. Během čtyřhodinové večeře jsme na Evropské radě diskutovali o právním státu a debata vyústila v dohodu. Problémem je, že rozpočet musí schválit i Evropský parlament, jenž dělá politiku, která je čistě proti Maďarsku, Polsku a samozřejmě i proti Babišovi. Přišel proto s jiným návrhem.

Předsednictví má nyní Německo a paní kancléřka (Angela) Merkelová to musí vyřešit. Není možné, aby se rozhodovalo v Bruselu na základě politických názorů a tímto způsobem se následně přidělovaly peníze. Návrh Evropského parlamentu je v rozporu se závěry Evropské rady.