Děláme to nezištně, řekla u soudu žena žalující Babiše kvůli výrokům o zaplacených demonstrantech

Okresní soud Praha - západ se ve středu začal zabývat žalobou na ochranu osobnosti, kterou podala demonstrantka Jana Filipová na premiéra Andreje Babiše (ANO). Ženě vadí výroky premiéra o tom, že lidé byli na loňských protivládních demonstracích zaplacení. Soudkyně o žalobě rozhodne v pátek. Demonstrantka Jana Filipová u soudu | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Po Babišovi žena požaduje omluvu. V žalobě uvedla, že premiér výroky zasáhl do jejích práv a pokud Babiš označil všechny demonstranty za zaplacené, myslel tím i ji. Podle Babišova právního zástupce ale výroky nebyly způsobilé zasáhnout do jejích práv a obecně nejsou dehonestující. Babiš ke středečnímu jednání nepřišel, je na návštěvě Turecka.

„Skutečně to dělám všechno nezištně, nebereme za to žádné peníze,“ řekla ve středu soudu Filipová. Popsala, jak jí po Babišově vyjádření začaly chodit zprávy například s dotazy, kolik za demonstrace „bere“, nejprve od známých, později i od cizích lidí. Filipová podotkla, že některé ze zpráv byly i vulgární. „Ta dehonestace ve veřejném prostoru je skutečně obrovská,“ dodala žena.

Impulzem pro ní prý bylo to, když se k výrokům Babiše vyjádřila na facebooku a ozvalo se jí mnoho lidí, kteří se cítili stejně. Dodala, že tvrzení o tom, že jsou demonstranti placení, je mezi lidmi stále. „Myslím, že pan premiér z titulu své funkce nemůže do veřejného prostoru vypouštět informace typu jedna paní povídala,“ řekla Filipová. „Těžko se ta lež, která se zakořenila díky panu premiérovi, vyvrací,“ doplnila.

V loňském roce se proti Babišovi a jeho vládě podporované komunisty uskutečnilo několik demonstrací. Filipová ve středu u soudu zmínila protest z 11. července, kdy poslanci rozhodovali, zda dají Babišově menšinové vládě důvěru. Lidé nejdříve protestovali na Malostranském náměstí a později i u vchodu do sněmovny.

Informace si neověřil

Po demonstraci poslanec ANO Pavel Růžička zveřejnil, že slyšel demonstranty, jak se baví o tom, kam mají jít pro peníze. To účastníci demonstrace odmítli. Babiš v reportáži TV Nova následně uvedl, že protestující jsou „stále stejní lidi“ a že si neumí představit, že by někdo protestoval 16 hodin, takže „nějaká motivace tam bude“.

Podle Babišova právního zástupce vyjadřoval premiér svůj názor, Růžičkovo tvrzení bylo podle něj předmětem veřejné debaty. Růžička později svá slova mírnil.

Babiš poté mluvil o zaplacených demonstracích v souvislosti s protestem před Českým rozhlasem z 21. srpna. Odkazoval se právě na informace od Růžičky. Podle právníka Filipové Aleše Rozehnala Babiš nepodnikl žádné kroky k tomu, aby si informace ověřil.

Na TV Barrandov premiér na konci loňského srpna řekl, že lidé, co na něj pískali, byli zaplacení. Soud ve středu přehrál mimo jiné záznam pořadu, ve kterém Babiš výrok pronesl. „Já vám říkám, že to jsou političtí odpůrci na objednávku,“ řekl také v rozhovoru Babiš. O tom, že jsou lidé, co proti němu protestují, zaplacení, mluvil premiér i v dalších případech.

Filipovou ve středu přišla k soudu podpořit řada lidí, někteří z nich měli na oblečení připnutou trikoloru nebo odznak spolku Milion chvilek pro demokracii. Ne všichni se ale vešli do jednací síně, část z nich proto musela čekat na chodbě.