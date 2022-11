Den s kandiátem: Vsadil jsem se, že debatu zvládnu, jinak musím do zorbingové koule, říká Babiš

Andrej Babiš, kterého na konci října vyslalo do prezidentského klání hnutí ANO, vedl v pondělí kampaň na Plzeňsku. S moderátorem Janem Pokorným si povídal poté, co navštívil chlumčanskou firmu Rako, prohlédl si zahradnictví nedaleko plzeňské zoo a před sebou měl ještě debatu s občany ohledně výstavby nové velkofabriky na výrobu baterií v Líních u Plzně. Den s kandidátem Plzeň 20:15 28. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš během rozhovoru v rámci Dne s kandidátem | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas

Jsme v květinářství, a jestli jste si všiml, tak jste prošel kolem adventních věnců. Vy jste včera adventní svíčku zapálil, svíčku naděje, a popřál jste lidem hodně lásky.

Popřál jsem jim klidné Vánoce, aby byli s rodinami, aby nikdo nebyl sám. Aby se naděje proměnila v dobrou budoucnost.

A tou nadějí jste vy?

Ne, ne. Já ne, to není o mně. Samozřejmě jako prezidentský kandidát. Ale přál bych, i kdybych nekandidoval. Dobře víte, že ten pořad dělám od dubna 2017. Včera byla adventní neděle, ale dnes jsem dělal zase Čau lidi. Takže já na lidi mluvím, chodím mezi ně. Můžu se ptát na cokoliv.

Mě zaujalo, jak jste jim přál hodně lásky. Na to jsem se vás nikdy neptal. Čím je pro Andreje Babiše láska?

Láska je strašně důležitá. Láska je jedna z nejdůležitějších věcí. Láska k rodině, dětem, lidem. Láska k lidem je, jak říkal Masaryk, projev vlastenectví. Mít rád vlastní národ je strašně důležité a samozřejmě i pro mě je to důležité, když chodím mezi lidi. Vypadá to, že někteří mě mají rádi.

Je to i sousloví, které používal Václav Havel, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Jak vy jste na tom?

To on říkal, ale já zatím nějak moc tu pravdu nevidím. Láska snad jo, ale ta pravda.

Jako prezidentský kandidát víte, že na Hradě je standarta Pravda vítězí. Tu byste si nechal?

Tak určitě.

Zjistit, jak to vypadá

Budete diskutovat s občany v Líních, kterých by se mohla dotknout eventuální továrna na baterie do elektroaut. Zároveň říkáte, že jako prezident byste chtěl prosazovat ekonomickou diplomacii. Teď se pohybujete spíš pro továrnu, nebo proti té továrně?

Hlavně tam jdu proto, abych zjistil, jak to tam vypadá, protože příběh letiště je bohužel velice negativní pro stát. Kdysi dávno, nebudu jmenovat toho politika, který to pronajal na 50 let a stát z toho nikdy nic neměl.

My jsme se ani teď nedopátrali ke stanovisku ministerstva obrany. V čase, kdy je válka, a když v Plzeňském kraji není údajně ani místo na shromažďování naší armády nebo vojáků, tak je skutečně otázka, jestli je potřeba tolik plochy pro Volkswagen a tu megafactory.

Samozřejmě jsem ji aktivně řešil. Spolu s kolegou Havlíčkem (Karel Havlíček, místopředseda hnutí ANO, pozn. redakce) jednali na Škoda Auto. Místo bylo vybráno – Prunéřov, bývalá elektrárna ČEZu. Takže o to všechno jsme se snažili.

Ale oni chtěli 100 hektarů.

Ano, údajně chtějí. Ale bylo by dobré, aby se to jasně řeklo. Stále slyšíme, že někdo chce 220, není to jasné. Volkswagen by měl jasně komunikovat, jakou chce plochu, jestli je potřeba zbourat letištní dráhu. Protože dneska postavit letištní dráhu... V usnesení vlády je, že na bourání dráhy má být vyčleněno 7,5 miliardy. Mně se tohle nezdá. Aby se nestalo, že někdo bourá dráhu, že za to stát vydá 7,5 miliardy a potom Volkswagen nepřijde. Mělo by to být jasně řečeno - nějaký letter of intent nebo memorandum of understanding.

Dohodě jsme byli blízko, před volbami sem přijel šéf Volkswagenu, politizoval to, setkal se s Havlíčkem, potom ho vyměnili. Je potřeba vědět, co přesně Volkswagen chce, kolik hektarů a jestli se to nedá udělat tak, aby se nechala dráha a nebourala se. Jestli tam není těch 220 hektarů, nebo kolik to chtějí. To není jasné. Já se tam jdu jen zeptat. Vždycky když něco je, tak jsou různé názory. Do detailu to neznám.

Jak se podle vašich dosavadních zkušeností liší kandidatura na hlavu státu od té, kterou máte pod kůží, ta do Sněmovny?

Zásadně. Je to největší projev přímé demokracie. Když si vezmete, kolik hnutí ANO získalo hlasů ve volbách, 1 milion 400 tisíc, tak prezident Zeman získal v přímé volbě 2,9 milionů hlasů. Často se stává, že ve volbách vyhrajeme třeba v Karlovarském kraji a potom se spojilo 13 subjektů a jsme v opozici. Lidé jsou potom zklamaní, že nás volili a že tam nejsme.

Může to být i u jiných stran. Tady je vliv hlasu podstatně vyšší než když jsou sněmovní volby, koalice. Je škoda, že nemáme zákon o referendu, nemáme přímou volbu starostů a nemáme hlavně většinový systém.

Kdybychom to měli, tak už v Praze mohl být starosta. Jako poslanec jsem teď navrhnul, aby se Senát volil jednokolově a většinově. Nechápu, proč pan premiér včera zase řekl, že je to blbě. Protože to navrhl Babiš? Vždyť Vystrčil by vyhrál v prvním kole. Ušetřili bychom peníze, protože první kolo, komunál, Senát, bylo 46 procent, druhé kolo bylo nějakých 20. Lidé by volili jednou, většinově Senát. Bylo by to fér.

K Moravcovi už nikdy nepřijdu

To jste měl jít do Otázek Václava Moravce a premiérovi to vysvětlit.

Panu Moravcovi jsem napsal už v říjnu 2020, z jakého důvodu tam nebudu chodit. To tu asi nechci řešit, protože to je pořad, kde se ten pan vyjadřuje velice negativně. To je zajímavé a dobře, že jste to řekl. Pan premiér včera řekl, že by i tak s Babišem do debaty nešel, takže Moravec dobře ví, že už tam nikdy nepřijdu, co budu naživu. Pokud tam bude on.

Pokud tam bude kdo? Moravec?

Moravec. S panem premiérem jsem chtěl jít do debaty do CNN, ale zatím nějak nechce. Takže on to dobře ví a to, že tam nechává židli, dělá naschvál. Napsal jsem mu dopis, který jsem nikdy nezveřejnil, ale asi ho zveřejním, aby lidi pochopili, proč tam nechci chodit.

Když mluvíte o Petru Fialovi, není to paradoxní, že vláda Petra Fialy, pokud platí to, co jste říkal při ohlášení vaší kandidatury, vás do kandidatury uvrtala?

No právě. Všichni jsou posedlí Babišem. To je samý Babiš, i samotní kandidáti na prezidenta. V Broumově padlo jméno Babiš třicetkrát.

Tak je to asi silná značka.

To nevím. Když se chcete zbavit Babiše, vážení voliči SPOLU, Pirátů a STAN, tak ho zvolte prezidentem. On přestane být předseda hnutí, nebude lídr do Sněmovny v roce 2025. Tak se ho můžete zbavit, to je přece nejlepší volba.

Zbavit se někoho, že z něj uděláte nejvýše postaveného státního činitele? Tak se ho nezbavíte.

Babiš je pro ně přece, neskromně si myslím, lídr největšího opozičního hnutí. Je lepší jako prezidentský kandidát. Babiš změnil rétoriku. Kdybych mluvil jako opoziční lídr, tak budu mluvit úplně jinak.

Sázka s redaktorkou

Je pro vás těžké, změnit rétoriku?

Včera jsem byl v podcastu Insider, dvě hodiny dvacet, já jsem se dokonce vsadil s jednou redaktorkou z televize, že zvládnu, a vsadil jsem se, kdybych to nezvládnul, tak jsem se zavázal, že půjdu do zorbingu. Já mam klaustrofobii, magnetická rezonance, to je peklo. Zorbing je taková koule, kam vás přivážou. No hrozné, hrozný pocit. Proto si myslím, že mám negativní motivaci.

Chtěl jsem vám vysvětlit, proč jsem se vyjádřil tak, jak jsem se vyjádřil. Teď po sítích lítá debata, kde na mě pan premiér křičí Babišova drahota. To bylo v jedné televizní debatě. A potom emisní povolenky. On neříká pravdu. Teď máte dvě možnosti: buď se spolehnete na to, že vám dá moderátor slovo, abyste se mohl vyjádřit, což v České televizi vůbec nefunguje.

Nebo mu do toho skočíte. Teď mi ale taky nedali slovo, v komunálu, ještě když jich bylo pět. Nebo mu do toho skočíte a potom jste ten špatný. Je ale jasné, podle intonace hlasu jsem pochopil, že se to musí zásadně změnit, a že to není jak říká Baťa šetři slovy. V politice je to bohužel o slovech, není to o činech.

Vláda nemá jediného ekonoma

Pane Babiši, každý profesionální moderátor, když mu respondent odpovídá vyhýbavě nebo neodpovídá, tak do řeči skáče. To není neslušné, to je prostě naše práce.

Teď normálně diskutujeme, i Masaryk říkal, že demokracie je diskuze. Někdy to tak ale nefunguje.

Jak byste prožíval, kdybyste uspěl v prezidentské volbě po tom všem, co jste řekl na adresu Petra Fialy, že byste s vládou musel spolupracovat?

Mohl bych jim pomáhat, jsou evidentně bezradní. Pan Fiala například vůbec neumí řešit ilegální migraci. Já bych řekl: „Pane premiére, já do Bělehradu půjdu za vás, bude tam rakouský premiér, srbský prezident, maďarský premiér.

Teď pan Rakušan objevil Ameriku, že ilegální migrace se řeší na vnější hranici Schengenu. Jasné, dobrý den, já jsem to řekl 2015, já to řešil: Frontex, Palermo, Sicílie. Byl jsem všude, takže bych jim klidně v některých věcech mohl pomoct. Poradil bych mu: Pane premiére, máte ČEZ. V červnu 2022 nešel za minoritními akcionáři a neřekl jim, že potřebujeme 100 procent.

ČEZ má nerozdělený zisk 150 miliard, já vám navrhuji, že vykoupíme vaše akcie, abychom získali 100 procent ČEZu a my vyplatíme rozdělený zisk. Takže vy dostanete 43 miliard, stát by získal 100 procent ČEZu. Může zastropovat cenu, jako to udělal Macron, na 46 euro a vykupuje v EDF, to je francouzský ČEZ, ti minoritáři tím pádem by všichni byli spokojení.

Zastropoval bych to na 1500 korunách a zisk, který bude mít ČEZ příští rok – 200 miliard, by patřil státu. Mohl bych s tím něco dělat. Byli jsme u Lasenbergera, to byl fantastický management, to je taky kuponka. My jsme měli kuponku. Napsal jsem to v knize O čem sním, když náhodou spím v roce 2016, co všechno měli dělat. Aby zaletěli do Singapuru, nebyla by kuponka.

Výsledek? Nula

Takže by Česká republika vládu nepotřebovala?

Mohl bych radit panu premiérovi, protože nemají jediného ekonoma, nemají nikoho, kdo rozumí podnikání, nechápe, jak se chovají firmy. Pořádně nevědí, co to je. Když má předsednictví, místo toho, aby svolal aspoň jednu pořádnou evropskou radu, jako to dělal Macron, tak stále říká, že Síkela už má pět rad. Výsledek je jaký? Nula. Není nic. Máme nejdražší proud v Evropě.

Chtěl bych být premiérem, na jehož zasedání vlády by docházel prezident Andrej Babiš.

Jasně, já tam můžu chodit, ale když jsem byl premiér, tak jsem byl třikrát tajně za panem předsedou ODS.

Tajně?

Tajně, nikdo to nevypátral. Normálně jsme se bavili, šel jsem za ní. Kvůli Ukrajině nás zavolal dvakrát a teď s námi ohledně ekonomických věcí nemluví. Kdybych se stal prezidentem, tak by se mnou snad mluvil.

Kdybyste se jím nestal, jak byste naložil s hlasy, které byste dostal?

Pevně doufám, že bych dostal víc než ve sněmovních volbách. Řekl bych, že děkuji za důvěru a přijďte nás volit ve stejném počtu do Parlamentu v roce 2025.

Chtěl byste jako hlava státu, aby byly předčasné volby do roku 2025, když je podle vás vláda tak hrozná?

Já myslím, že každý vidí, jaká vláda je, že je tam pět subjektů a každý říká něco jiného. Měli jediný progam, anti-Babiš. Je tam extrémní levice, Piráti…

Chtěl byste, aby byly předčasné volby, kdybyste získal prezidentský úřad?

Ne, to není kompetence.

Spí výborně

Já vím, že to není kompetence, prezident může za určitých okolností rozpustit Sněmovnu…

To bych určitě nedělal, je tam stoosmička. Jediný, kdo by mohl mít zájem na předčasných volbách jsou Piráti, které podvedl STAN, protože je vykroužkoval. Jinak si nemyslím, že budou předčasné volby, protože se vláda a pan premiér neustále ujišťuje, jak jsou úžasní a je plno médií, které jim nahrávají a podporují je. To ale není téma, prezident na to nemá žádný vliv a já bych o to určitě neusiloval.

Mluvil jste o knížce O čem sním, když náhodou spím.

Ano, 2016. Ale už moc nesním.

Co vám nedává spát?

Mně? Já spím výborně. Rád bych vám vysvětlil, že moje přednost je to, že jsem nezávislý kandidát. Peníze mi nedali žádní podnikatelé, ani skupiny, nejsem pod tlakem. Jeden kandidát se na to připravuje čtyři roky, kandidátka tři roky.

Jsou tam mraky různých sponzorů, podnikatelů a lobbistů a oni musí být pod hrozným tlakem, aby uspěli. Já pod žádným nejsem. Když neuspěji, tak budu dál předseda hnutí do příštího sněmu a nic se v podstatě neděje. Většina kandidátů, když neuspějí, tak budou pravděpodobně kandidovat do Senátu. Já určitě ne, nehledám zaměstnání. Jdu do toho proto, aby se prezident snažil reprezentovat všechny.

Samozřejmě bych se snažil propojovat, organizovat… Dneska jsem o tom mluvil v Čau lidi, o násilí na ženách. Udělal bych konferenci. V pátek všichni tweetovali, ale jsou tady hrozné věci, které je potřeba změnit v zákoně. Jsou tam témata, která byla moje. Zdravotnictví – byl jsem v Hustopečích u zubaře, kde stálo 200 lidí na chodníku. Byl jsem v Brně, tam byly všechny sportovní kluby, které nestačí platit. To všechno bych nějakým způsobem mohl komunikovat a snažit se přesvědčovat vládu.

Já jsem se ptal na spánek.

Spánek mám dobrý, teď už spím déle.

Politické stíhání

I když před sebou máte za tři týdny soud?

Určitě, já předpokládám, že pokud máme nezávislou justici, tak mě musí osvobodit. To musí všichni vědět, že je to politické trestní stíhání. Proč? Zkrátka si to někdo objednal. Protože to státní zástupce 30. srpna 2019 zastavil. Nejvyšší politický nominant…

Proč jste ho nechával ve funkci? Nejvyššího státního zástupce přece můžete odvolat.

To je pravda, představte si, co by se stalo. To jsem nechtěl, protože jsem věřil, že se to zkrátka nemůže stát. Nejvyšší státní zástupce stíhání prodloužil na základě politických důvodů. Pod tlakem Milionu chvilek, pod tlakem veřejnosti. Podívejte se na média, co komunikují i celkově soud… Ano, nechal jsem to nezávisle. Pevně doufám, že ten soud… Že tam není nic. Nic tam není.

Navíc to bylo kontrolováno, dotace byla udělena. Když to vzniklo, tak to vrátili. Potom jsem dal ještě 52 milionů na charitu. Ta firma zaměstnává 90 lidí, dohromady do rozpočtu odvedli 400 milionů.

Je to ráj pro děti, je to otevřeno pro veřejnost. Nikdy to nevydělalo a nemělo zisk. Žádná korupce. Je to vyloženě politická kauza na objednávku. Takových tady bylo – dluhopisy, zaklekávání. Nesmysly. Různé věci, střet zájmů, to všechno se ztratilo. U Čapího hnízda to nejvyšší státní zástupce zkrátka prodloužil.

Ale spíte dobře, to jste mi řekl.

Věřím ve spravedlnost, doufám, že to nebude jako kdysi dávno, když se zavíralo na objednávku.

Diplomacie je potřeba

Na facebookovém profilu často necháváte promluvit lidi, kteří vás samozřejmě podporují. Nedávno tam byly dvě dámy, kterým jste poděkoval za jejich vystoupení, za videopozdrav. Říkaly, že vám jako prezidentovi důvěřují, že byste vedl mírová jednání a snad i dokázal zastavit válku. Prezident České republiky je podle Ústavy také vrchním velitelem ozbrojených sil. Jak byste jako prezident mohl přispět k ukončení války na Ukrajině?

To je dobrá, ale velice složitá otázka. Všichni jsme byli 11. listopadu 2018 v Paříži, to bylo 100 let od ukončení války. Za jedním stolem seděl Trump, Putin, Macron, Merkelová, Erdogan, ukrajinský prezident. To bylo už po anexi Krymu.

Mimochodem já jsem byl v Kyjevě v listopadu 2019. Měl jsem tam oběd s prezidentem Zelenským, se kterým jsem jednal i v New Yorku. Nevím, asi třikrát jsem s ním jednal. Podpořil jsem tam celistvost Ukrajiny. Mně nemůže nikdo nic vyčítat. To, co se stalo, se nemělo stát. To je samozřejmě hrozná záležitost a agrese. Otázka je, když Trump říká, že by se to za něj nestalo, nevím. Lídři, to byli samozřejmě Merkelová a Macron, hlavně Merkelová...

Ona říkala, že když Putin věděl, že odchází, tak už pro něj nebyla silnou a mocnou figurou.

Jasně, to by někdo musel znát, co se tam stalo. Samozřejmě je to špatně, myslím, že nikdo válku nechceme. O míru se mluví málo, ale když byla Karibská krize a stáli jsme před třetí světovou válkou, tak Kennedy zavolal Chruščovovi a z Kuby se Sovětský svaz a jeho rakety stáhly.

Diplomacie je potřeba. Když bylo předsednictví a na Hradě se ptali lídrů, tak finská premiérka Sanna Marin řekla, že řešením je, že Putin musí odejít. Fajn. A co teď? Kdo to jako zařídí? Nějaké pokusy byly, prezident Erdogan zprostředkoval obilní stezku. Ten je v rámci NATO. Pevně doufám, že lídři konečně společně najdou nějaké řešení. Ale vím, že je to strašně složité.