Babiš se zastal Protopopové: Není kontroverzní, chce připravit reformu psychiatrické léčby

„Není to kontroverzní osoba. Je to osoba, které záleží na řešení duševního zdraví našich obyvatel. Jakou máme dneska koncepci? Když má někdo problém, tak ho zavřeme do Bohnic. Paní Protopopová přichází s reformou psychiatrické léčby a říká, že zkrátka budeme lidem pomáhat doma nebo v jejich bydlišti,“ řekl premiér.

„Žijeme v době, kdy duševní zdraví dostává zabrat a je plno lidí, kteří mají problém. My zkrátka nechceme ty lidi dávat do Bohnic, zavírat je tam a píchat do nich léky. Ona přichází s britským modelem, chce pomáhat lidem v terénu,“ dodal.

Ke jmenování Protopopovou Babišovi navrhl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „Samozřejmě jsem měl k tomu výhrady, ale podpořila ji odborná veřejnost. Nikdy jsem nezaznamenal, že by někdo řekl, že to není odborník. Takže když mi ji pan ministr Vojtěch navrhnul, tak samozřejmě jsem ji jmenoval. Ona za to nemůže, že můj syn byl její pacient,“ doplnil Babiš.

Posudek o Babišovi mladším

Protopopová vypracovala posudek, který měl podle médií synovi premiéra Andreje Babiše (ANO) pomoci vyhnout se trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. V kauze byl z dotačního podvodu obviněn i premiér, pražské městské státní zastupitelství v polovině září stíhání Babiše i dalších obviněných zastavilo. Rozhodnutí je pravomocné, usnesení ještě může zrušit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Protopopová, která v minulosti byla Babišovou poradkyní na ministerstvu financí, loni v listopadu po propuknutí kauzy kolem Babišova syna odešla na vlastní žádost z Národního ústavu duševního zdraví. Zdůvodnila to mediálním tlakem na sebe i ústav, média podle ní zpochybňovala její odborné kvality. V té době už Protopopová pracovala na ministerstvu zdravotnictví. Předloni neúspěšně kandidovala za hnutí ANO do sněmovny.

Vznik rady vlády pro duševní zdraví byl schválen na konci srpna, zřízena byla počátkem října. Jejím smyslem má být mimo jiné sladit ministerstva, obce, kraje či poskytovatele sociálních služeb tak, aby se cíle reformy mohly realizovat v praxi. Tajemníka pode statutu rady do funkce jmenuje a z funkce odvolává předseda rady, tedy premiér, po dohodě s ministrem zdravotnictví.