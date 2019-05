VIDEO: Nebudou se vracet žádné peníze, řekl Babiš poslancům k auditu Evropské komise. Po projevu opustil sál

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek v Poslanecké sněmovně reagoval na informace okolo návrhu auditní zprávy Evropské komise, kterou obdržely české úřady. „Do uzavření procesu je zpráva považována za důvěrnou, ale jak to u nás chodí, tak už je všude v médiích,“ řekl Babiš. „Chci zdůraznit, že Česká republika nebude vracet žádné peníze,“ dodal. Aktualizováno Praha 11:45 31. 5. 2019 (Aktualizováno: 12:10 31. 5. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Zase tady máme hysterii s Babišem,“ řekl premiér na úvod svého projevu. Zprávu z Bruselu podle svých slov zatím nečetl a ani ji neobdržel, prý jde pouze o právní výklad.

„Kdyby nebylo Agrofertu a Čapího hnízda, tak co byste dělali? Ano, u Čapího hnízda se peníze vrátily, protože kdybych se soudil, bylo by to proti ministryni (Aleně) Schillerové. A to bych ji nemohl udělat,“ zmínil.

Zpráva podle něj bude podrobena analýze. Premiér zároveň odmítl, že by porušil zákony. „Znovu vyzývám všechna média, aby nelhala. Chci zdůraznit, že Česká republika nebude vracet žádné peníze. A bylo by dobré, aby média nelhala. Nebudou se vracet žádné peníze. Neporušil jsem ani české, ani evropské zákony,“ dodal s tím, že Česko nyní bude měsíc čekat na to, než dorazí překlad dokumentu.

„Následně budou dva měsíce na to, aby se Česká republika vyjádřila. Pak bude definitivní zpráva Evropské komise. Já jejich stanovisko zásadně odmítám. Udělám vše pro to, abych bojoval proti takovýmto dezinformacím,“ řekl Babiš.

Na premiérova slova reagoval Miroslav Kalousek (TOP 09), podle kterého Babiš svým vystoupením nepřekvapil, návrh zprávy podle něj ale Česko nemůže jednoduše zvrátit. „Vy sám víte, že ten čas nebude tak úplně dlouhý. Za svoji praxi si nepamatuji jeden případ, kdy by se členské zemi podařilo zvrátit návrh auditorů,“ řekl Miroslav Kalousek. „Je nesmysl se domnívat, že by se nám to podařilo,“ dodal s tím, že příklady, kterými Babiš argumentoval, nejsou identické.

Střet zájmů

Že předběžný výsledek auditu, který v Česku prováděla Evropská komise kvůli možnému střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO dostaly české úřady v pátek, potvrdil redakci iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Návrh auditní zprávy má podle něj mít 71 stran a je v angličtině. Dopis dorazil i na ministerstvo pro místní rozvoj. Jeho šéfka Klára Dostálová (za ANO) se podle svých slov s dokumentem seznámí až v pondělí.

Hospodářské noviny s odkazem na dva nejmenované zdroje z různých ministerstvech v pátek napsaly, že Andrej Babiš je podle evropských kontrolorů ve střetu zájmů, a to kvůli přetrvávajícím vazbám na své bývalé podniky. Brusel chce nyní podle deníku peníze vyplacené na dotacích vrátit zpět. O jakou částku půjde, ale zatím není jasné.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka serveru iROZHLAS.cz řekl, že koncern zatím nemá žádné oficiální informace.