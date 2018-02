Pokud můj druhý kabinet nedostane důvěru, nevylučuji na podzim předčasné volby, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevyloučil, že pokud jeho druhá vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny do letošního května, mohly by se konat předčasné volby. Babiš to řekl v sobotním rozhovoru pro deník Právo. Podporu pro svůj kabinet chce stihnout vyjednat do konce února. Praha 8:10 3. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi Andrej Babiš 24. ledna na Pražském hradě | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Topolánek vládl v demisi tři měsíce, podle takových propočtů by to tedy bylo někdy do května. Ale když se nedomluvíme, tak možná jediným řešením budou předčasné volby, ” řekl premiér v demisi Andrej Babiš v rozhovoru v Právu.

Babiš také uvedl, že důležitější než důvěra sněmovny je pro něj důvěra voličů. Předčasným volbám podle svých vyjádření premiér v demisi nakloněn není, postrádá ale „rozumnou odezvu na druhé straně“ při jednání o nové vládě.

Volby v říjnu?

Za ideální termín případných předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Babiš považuje souběh s říjnovými volbami do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu.

Babiš věří, že ho prezident Miloš Zeman jmenuje předsedou vlády i napodruhé. V rozhovoru odmítl prezidentův vliv na personální obsazení kabinetu. „Do vlády mi nemluvil předtím, tak proč by to dělal teď? To jsou jen takové spekulace,” řekl Babiš.

Babišovu první vládu jmenoval Zeman 13. prosince, v polovině ledna pak menšinový kabinet hnutí ANO podle očekávání nezískal důvěru Poslanecké sněmovny. Ve středu 24. ledna před druhým kolem prezidentských voleb předal Babiš Zemanovi demisi, ten ho pověřil jednáním o sestavení nové vlády.

PŘEDČASNÉ VOLBY? Poslaneckou sněmovnu může rozpustit prezident, pokud poslanci nevysloví důvěru nově jmenované vládě, jejíž předseda byl prezidentem jmenován na návrh předsedy sněmovny, tedy při třetím pokusu o sestavení vlády.

Prezident také může sněmovnu rozpustit, když se dolní komora neusnese se do tří měsíců o vládním návrhu zákona, s jehož projednáváním spojila vláda otázku důvěry, nebo když sněmovna přeruší zasedání po dobu delší, než je přípustné (120 dní) či není po dobu delší než 3 měsíce způsobilá se usnášet, ačkoliv nebylo její zasedání přerušeno a ačkoliv byla v té době opakovaně svolávána ke schůzi.

O rozpuštění sněmovny ale mohou rozhodnout i sami poslanci. Prezident dolní komoru musí rozpustit vždy, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas alespoň třípětinová většina všech poslanců, tedy 120 poslanců. Babišovo hnutí ANO má v současnosti ve sněmovně zastoupení 78 poslanců.