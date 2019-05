Babiš: Kritice nerozumím, v EU bychom měli vystupovat jednotně. Šéf komise ovlivní Česko nejvíc

České eurovolby potvrdily dominanci hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše na české politické scéně. Zároveň ale ukázaly růst popularity nejsilnějších opozičních stran – ODS a Pirátů – a další propad obliby tradičních levicových stran ČSSD a KSČM. Babiš výsledky voleb krátce okomentoval v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 11:46 27. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak se vám o tom úspěchu spalo?

Krátce, teď máme bezpečnostní radu státu a pracujeme dál.

V noci jste říkal, že by čeští europoslanci měli víc držet při sobě a nekopat jeden do druhého. Jak se toho dá dosáhnout?

To je dobrá otázka. Nerozumím hlavně těm komentářům ODS, která nás na tiskové konferenci znovu nezapomněla kritizovat. Hlavně pan (Jan Zahradil, pozn. red.), který kandiduje na spitzenkandidáta (adept na šéfa Evropské komise, pozn. red.), pokud to myslí vážně... tak by mě zase nenapadal, když sedím na Evropské radě a znám velmi dobře premiéry a prezidenty... a my o tom budeme rozhodovat. Tak tomu nerozumím.

Je nás tam 21, to je malý počet – vlastně tři procenta všech evropských poslanců. Měli bychom vystupovat jednotně, ale bohužel tyto strany – jak TOP 09, tak ODS – pokračují v kritických a negativních názorech na moji osobu nebo naše hnutí.

Vyjádřil jste se také v tom smyslu, že by budoucí předseda Evropské komise měl být z některé ze zemí visegrádské čtyřky, o tom jste na úrovni premiérů už debatovali?

Vyjádřil jsem se tak, že teď bude vyjednávání o třech postech: předseda Evropského parlamentu, předseda Evropské rady – předseda parlamentu je Ital (Antonio) Tajani, v Evropské radě, která je podle mě nejdůležitější, je Donald Tusk z Polska. A předseda komise Jean-Claude Juncker byl nominován jako spitzenkandidát a byl prosazen hlavně Německem.

Ten nejdůležitější post je předseda Evropské komise – zítra letím do Bruselu, tam bude zasedání a budou padat první jména. Tak uvidíme, jak to celkově dopadlo. Musí dojít k dohodě mezi Evropskou radou a Evropským parlamentem – ta pozice předsedy Evropské komise je nejtěžší a má největší vliv na Českou republiku.

