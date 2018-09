Telička a Ježek jsou zrádci, prohlásil Babiš. S europoslankyněmi za ANO hlasování o Maďarsku probere

Europoslance Pavla Teličku a Petra Ježka, kteří se rozešli s hnutím ANO označil premiér Andrej Babiš za zrádce. Jejich kolegyně Ditu Charanzovou a Martinu Dlabajovou naopak označil za úspěšné. Chce s nimi proto probrat, proč ve středu hlasovaly pro to, aby členské země zahájily řízení proti Maďarsku kvůli vážnému ohrožení hodnot Evropské unie. Babiš to považuje za zbytečné, když poslední slovo budou mít představitelé členských zemí. Praha 17:01 13. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Z českých europoslanců podpořili sankční řízení zástupci hnutí ANO a TOP 09, dále Stanislav Polčák (Starostové a nezávislí) a Miroslav Poche (ČSSD, kandiduje v komunálních volbách za svoji stranu na Praze 3).

Babiš ve čtvrtek novinářům řekl, že o evropských hodnotách každý mluví. „Máme svobodu a demokracii, projekt, který nám přinesl mír,“ uvedl. Unie by se podle něj ale měla vrátit ke své podstatě. „My ty hodnoty máme. A jestli někdo říká něco o Polsku a Maďarsku, a pak říká, že já jsem ohrožení demokracie, potom se tomu musím smát,“ prohlásil Babiš.

Problémy Evropské unie spatřuje jinde. „Máme problém s brexitem. A pokud se Evropa bude stále rozdělovat, tak je to špatně. Máme mít společný cíl,“ dodal. Změnu by podle něj mohly přinést volby do Evropského parlamentu v příštím roce.

Babiš zatím nemluvil se zástupci hnutí ANO, proč sankční řízení proti Maďarsku podpořili. Za zrádce označil poslance za ANO Pavla Teličku a Petra Ježka, kteří se se stranou loni, respektive začátkem letošního roku, kvůli názorovým posunům rozešli.

Řízení s Maďarskem nebylo zahájeno kvůli tomu,že nechce přijímat uprchlíky, jak je to mnohými na sociálních sítích interpretováno.Jedná se o jiné znepokojující záležitosti,jako je omezování pravomocí ústavního soudu, omezování svobody médií, činnosti neziskových organizací apod. — Pavel Telička (@Telicka) 13. září 2018

'Zeptám se jich'

Poslankyně Dita Charanzová a Martina Dlabajová podle Babiše naopak pracují velice dobře. „Já se jich samozřejmě zeptám, proč tak hlasovaly, protože to bylo zbytečné, protože stejně bude rozhodovat Evropská rada – ne parlament,“ uvedl Babiš.

Místopředseda Evropského parlamentu Telička se proti Babišovým slovům ohradil. „Nedokážu si představit, proč by označoval nejen mě, ale také své europoslance, za zrádce a přispíval k vlně agrese, která se šíří sociálními sítěmi. Já jsem se od původního programu (hnutí ANO pro evropské volby – pozn. red.) neodklonil,“ napsal na twitteru.

Telička také odmítl spojování kritiky Maďarska s rozhodnutím Budapešti nepřijímat migranty. „Jedná se o jiné znepokojující záležitosti, jako je omezování pravomocí ústavního soudu, omezování svobody médií, činnosti neziskových organizací,“ napsal.

Sankční řízení proti Budapešti by teoreticky mohlo skončit až odebráním hlasovacích práv, ale pozorovatelé předpokládají, že tak daleko věci nezajdou.

Takový krok by totiž vyžadoval jednomyslnost členských států. Ovšem Budapešť se může spolehnout na podporu Polska, které samo čelí kritice za porušování pravidel právního státu.