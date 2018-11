Babišova cesta Evropou. Premiér pojede do Francie, Itálie i Dánska

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš pojede o víkendu a počátkem příštího týdne na cestu Evropou. Nejprve zamíří do Francie, kde se zúčastní vzpomínkového ceremoniálu k výročí konce první světové války. Následně pojede do Itálie, kde má v souvislosti s migrací jednat o situaci v Libyi. A na závěr navštíví Dánsko, kde se sejde s premiérem Larsem Lökkem Rasmussenem. Mandát pro Babišovu cestu by měla ve středu schválit vláda.

