Hlasování o nedůvěře a vrácení dotací pro Agrofert, opozice reaguje na auditní zprávu z Bruselu

Pirátská strana svolává kvůli možnému střetu premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše schůzi opozičních stran. A bude zvažovat, zda vyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Informoval o tom šéf opozičních Pirátů Ivan Bartoš. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan pak požaduje vrácení dotací udělené Agrofertu. Předseda ODS Petr Fiala pak žádá zveřejnění celé zprávy Evropské komise, která v Česku prováděla audit kvůli Babišovu možnému střetu zájmů. Praha 10:41 31. května 2019

„Podle Evropské komise je premiér ve střetu zájmů a chce po Agrofertu zpátky neoprávněně čerpané dotace. Svoláme schůzi opozičních stran,“ uvedl na twitteru předseda Pirátské strany Ivan Bartoš.

„Pokud se ukáže, že jsou informace pravdivé, budeme chtít hlasování o nedůvěře vlády,“ dodal Bartoš.

Je neprijatelne, aby si premier vyplacel nelegalne dotace z kapes danovych poplatniku. Jde o stovky milionu korun. Svolavame predsedy vsech ostatnich stran k reseni teto zkazene politiky — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) 31. května 2019

„‚Česko by mělo vrátit část dotací pro Agrofert‘ - my říkáme, že by to měl být Agrofert, ne Česko!“ napsal na twitteru předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan.

„‚Podnikání‘ holdingu mají platit všichni občané, kteří poctivě pracují, ze svých daní? Budeme požadovat, aby Agrofert vše vrátil ze svého!“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

„Tady to je myslím jasné, náš daňový poplatník se nesmí ani korunou podílet na řešení osobních firemních problémů premiéra. Svěřenský fond, nesvěřenský fond. Očekávám, že se k tomu postaví čelem!“ napsal na twitteru šéf KDU-ČSL Marek Výborný.

A. Babiš je podle Evropské komise ve střetu zájmů a ČR bude velmi pravděpodobně muset vracet všechny evropské dotace vyplacené Agrofertu. Budeme proto požadovat, aby české orgány okamžitě přestaly s proplácením dotací Agrofertu a aby již vyplacené peníze od Agrofertu vymohly zpět — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 31. května 2019

Ministr vnitra a předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček pro Deník N uvedl, že sociální demokraté se nejprve musí seznámit se zprávou Evropské komise, pak na to budou reagovat.

„Pokud by peníze byly vyplaceny neoprávněně, tak by bylo logické, aby byly vráceny zpátky,“ uvedl Hamáček. Dodal, že pokud by koncern peníze odmítl vrátit, pak by to řešili. Nyní je to ale podle Hamáčka předčasné. Odchod z vlády tak podle něj není na pořadu dne.

Audit Evropské komise v Česku

Opoziční i koaliční politici reagují na zprávu, že české úřady už dostaly předběžný výsledek auditu, který v Česku prováděla Evropská komise kvůli možnému střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše.

Návrh má mít 71 stran, je v angličtině a nyní ho má kromě ministerstva financí také ministerstvo pro místní rozvoj.

„Zatím máme materiál, který je v angličtině. Je to prozatímní materiál, je to s disclaimerem, že je zatím důvěrný. Zatím jsem ho neviděla, studují ho experti,“ potvrdila Radiožurnálu ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová.

Hospodářské noviny v pátek napsaly, s odkazem na dva nejmenované zdroje z různých ministerstvech, že podle Evropské komise je Babiš ve střetu zájmů, a to kvůli přetrvávajícím vazbám na své bývalé podniky. Premiér koncern Agrofert vložil v roce 2017 do svěřenského fondu.

Premiér Babiš pro ČTK uvedl, že neporušuje české ani evropské zákony. Je šokován tím, co tvrdí média. Žádné dotace podle něj Česko nebude muset vracet.