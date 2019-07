,Je to úspěšná žena.‘ Babiš navrhne von der Leyenové do Evropské komise Jourovou

Jedinou kandidátkou, kterou bude Česko navrhovat do budoucí Evropské komise, je stávající eurokomisařka Věra Jourová. Novinářům to v pondělí řekl premiér Andrej Babiš před odletem do Bruselu, kde bude s nastávající předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou jednat mimo jiné o českém postu ve vrcholném orgánu unijní exekutivy. S budoucí šéfkou Evropské komise hodlá Babiš hovořit ale také o unijním rozpočtu, migraci či klimatické změně.

Praha 13:51 29. července 2019