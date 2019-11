Babiš k článku New York Times o zemědělských dotacích: Zmanipulované, nesmysl. Já to odmítám

Článek amerického listu The New York Times, který popisuje unijní zemědělské dotace v zemích střední a východní Evropy jako neprůhledné a které si podle něj rozděluje hrstka mocných v čele s například Andrejem Babišem nebo Viktorem Orbánem, je podle českého premiéra zmanipulovaný a nesmysl. Řekl to v úterý v rozhovoru pro Českou televizi. Praha 7:47 6. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to zmanipulované, je to nesmysl. New York Times je totální antitrump a o nezávislosti některých novinářů si můžeme povídat,“ řekl Babiš (ANO) České televizi.

„Ten redaktor (deníku New York Times – pozn. red.) mi řekl, že já údajně tady prosazuji nějaké zastropování. Tak se zeptejte Teličky (bývalý poslanec Evropského parlamentu Pavel Telička, pozn. red.), který vyjednával vstup České republiky do Evropské unie. V roce 2003 – to jsem ještě neměl ten hloupý nápad jít do politiky – čeští zemědělci jasně řekli, že jsou proti zastropování. Je to manipulace. Já to odmítám.“

Premiér se také pozastavil nad tím, že s redaktorem amerického listu mluvil už před více než měsícem a článek přitom vyšel až o minulém víkendu. „Je podivné, že jsem dával interview někdy v září a vyšel teď. Takže já to zásadně odmítám. Je to nesmysl,“ dodal.

Investigativní tým New York Times (NYT) sledoval devět zemí Evropské unie po většinu letošního roku. Odhalil postupně „záměrně neprůhledný dotační systém deformovaný korupcí, který podkopává environmentální cíle Evropské unie“.

Společnou zemědělskou politiku, která hrála důležitou roli při formování unie, nyní podle amerického deníku zneužívají ty samé protidemokratické síly, které osmadvacítku ohrožují zevnitř.

Moderní feudalismus

Společnosti Andreje Babiše (Agrofert vlastnil do předloňského února, následně jej vložil do svěřenských fondů - pozn.) loni podle NYT pobraly nejméně 42 milionů dolarů (959 milionů Kč) unijních dotací. Podle listu je tak premiér největším příjemcem zemědělských dotací v České republice.

Deník píše, že Babiš čelí dvěma auditům kvůli střetu zájmů a že česká vláda v posledních letech prosadila pravidla, která usnadňují velkým společnostem získat více dotací.

Ze zprávy z května 2015, kterou zadala Evropská komise, vyplývá, že bohatí majitelé pozemků s politickými kontakty disponují mocí zabírat půdu. V Bulharsku například prosadili velcí majitelé půdy zákon, který jim umožňuje zabírat menší hospodářství.

Hromadění tisíců hektarů půdy vede k jevu, který NYT nazývá moderní feudalismus. List připomíná, že v roce 2015 Orbánova vláda prodala stovky tisíc hektarů státní půdy, přičemž většina z ní skončila v rukou politických spojenců maďarského premiéra. „Je to druh moderního feudalismu, kde drobní zemědělci žijí ve stínu obrovských, politicky mocných zájmů a Evropská unie to pomáhá financovat,“ napsal list.