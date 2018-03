Premiér v demisi a předseda ANO Andrej Babiš chce vyměnit ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína. Šéfinspektor tvrdí, že na něj Babiš naléhal, aby sám rezignoval. A v opačném případě mu prý hrozil skandálem. Babišova snaha se nelíbí také některým politikům, mezi nimi je například šéf Pirátů Ivan Bartoš, který byl hostem ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:05 28. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Pirátů Ivan Bartoš | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

„Podíváme-li se do historie, tak kauza šéfa GIBSu není úplně nová,“ říká Radiožurnálu předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že Babiš se na šéfinspektora Michala Murína obrátil už před třemi týdny.

Na náhody nevěřím, Babiš si klestí cestu a dosazuje své lidi, říká Bartoš ke kauze šéfa GIBSu. Byl hostem ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

„Myslím, si, že je to pokračování politiky Andreje Babiše, kdy si jako premiér, který nemá důvěru a je v demisi, klestí cestu a začíná si obsazovat do státní správy i do podniků své lidi,“ dodává.

Sám Bartoš přiznává, že s Murínem mluvil telefonicky, neřešil s ním ale, zda na kauzu Čapí hnízdo přišla během rozhovorů mezi Murínem a Babišem řeč.

„Kauza je vyšetřovaná, nad policií dozoruje generální inspekce, na jejíž ředitele je vyvíjen nátlak odvolání, takže se chci zeptat pana premiéra, aby nám ve sněmovně řekl, zda můžeme vyloučit jakoukoliv spojitost. Nabízí se to, ta souvislost tady je,“ podotýká Bartoš.

„Premiér, který nemá vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny, velmi razantně každý týden odstraňuje lidi za velmi vágních důvodů,“ říká šéf Pirátů.

Na generální inspekci také přišla kontrola z ministerstva financí, která prý nebyla plánovaná a začala na konkrétní podnět. Bartoš ji ale označil za šikanózní. „Na náhody nevěřím, podobný boj jsem svedl ve věci odboru protidrogové politiky pod úřadem vlády,“ uzavírá.