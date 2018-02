Babiš svolá kvůli šéfovi GIBS Bezpečnostní radu. 'Pochybuji o Murínově morální integritě,' prohlásil

Premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO svolá kvůli nespokojenosti se šéfem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michalem Murínem Bezpečnostní radu státu. V Murína nemá podle svých slov důvěru, pochybuje o jeho morální a profesionální integritě. Praha 11:10 28. 2. 2018 (Aktualizováno: 12:13 28. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO během tiskové konference k situaci kolem generální inspekce citoval z loňského textu serveru iROZHLAS.cz | Zdroj: ČT24.cz

„Co se týká pana Murína, mohu konstatovat, že mám vážné a důvodné pochybnosti o jeho profesionální a morální integritě v postavení ředitele GIBS,“ uvedl premiér v demisi s tím, že tyto pochybnosti jsou podloženy „dokumenty a informacemi, které podle právních předpisů nemohou být zveřejněny ani nelze hovořit o jejich obsahu“. Babiš chce, abych skončil v čele generální inspekce, tvrdí Murín. V sídle GIBS zasahují kontroloři Číst článek Podle Babiše jde o dokumenty Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, současně se zmínil i o návrhu na kárné řízení, které se za minulé vlády neuskutečnilo. „Došlo k postoupení opatření o odevzdání věci ke kázeňskému projednání. Toto opatření bylo navíc na Úřadu vlády vyřízeno velice nestandardním způsobem,“ prohlásil dále. Z toho důvodu prý chce navštívit jednání bezpečnostního výboru a svolat Bezpečnostní radu státu. Babiš podle svých slov plánuje i schůzku s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Bezpečnostní výbor sněmovny svolal jeho předseda Radek Koten z SPD, který žádá vysvětlení situace kolem GIBS. Konat by se měl výbor v polovině března. 'Čapí hnízdo s GIBS nesouvisí' Babiš také v úvodu odmítl jakoukoli spojitost záměru odvolat Murína s kauzou Čapí hnízdo, ve které je stíhán kvůli podezření z dotačního podvodu. „Já naprosto odmítám jakoukoli souvislost s Čapím hnízdem. Čapí hnízdo dozoruje státní zástupce, je tam podaná stížnost a nemá to s GIBS nic společného,“ prohlásil Babiš. Nepřímo odkázal i na případ Bereta, který se týká úniků informací z vyšetřování a figuruje v něm například pražská státní zástupkyně Dagmar Máchová nebo bývalí policisté (více o kauze Bereta ZDE). Murín v něm v loňském roce vypovídal jako svědek. Případ řeší pražské vrchní státní zastupitelství. „Skutečně se velmi divím, že takový člověk vykonává takovou funkci,“ řekl Babiš novinářům. Ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Murín | Foto: Milan Malíček / Právo / Profimedia Babiš ve středu během tiskové konference ke GIBS citoval zároveň z loňského textu serveru iROZHLAS.cz, který situaci uvnitř inspekce popsal (více četěte ZDE). O tom, že Babiš vyzval ředitele GIBS, aby se vzdal funkce, informoval v úterý server Aktuálně.cz a posléze mluvčí inspekce. Ředitele GIBS lze odvolat, pokud je obviněn z trestného činu nebo po uplynutí pětiletého funkčního období. Babiš uvedl, že generální inspekce spadá pod úřad premiéra. Proto ani neplánuje schůzku s policejním prezidentem, který spadá pod ministertvo vnitra. „Pan Murín je můj podřízený ze zákona,“ doplnil. GIBS funguje od roku 2012 a Murín je druhým ředitelem této instituce. Záznam z tiskové konference ve sněmovně k vidění zde: Kritika Murína za Beretu Babiš veřejně kritizoval Murína již loni na jaře, tehdy reagoval na kauzu Bereta, v níž se jméno šéfa inspekce mihlo.

Konkrétně: server iROZHLAS popsal výslech, který musel Murín podstoupit. Vyšetřovatelé se jej dotazovali, proč se stýkal s hlavním podezřelým kauzy Bereta – bývalým kriminalistou Igorem Gáboríkem, který je viněn ze systematického vynášení citlivých informací z policejních spisů.

Murín tenkrát vyšetřovatelům tvrdil, že se s Gáboríkem setkal náhodně – opakovaně jej navštívil doma. „Najednou se ukázal před vrátky. Bylo to jako náhodné setkání. Ptal se, jak se mám, jak mi roste tráva, kolik budu mít třešní. Nechápal jsem smysl a důvod jeho návštěv. Jelikož jsem slušně vychovaný, prohodil jsem s ním pár společenských témat," řekl k tomu Murín do protokolu (co přesně vypověděl, si přečtěte ZDE).

Babiš, v té době ministr financí v Sobotkově vládě, po zveřejnění článků prohlásil, že Murínovy styky snižují jeho důvěryhodnost. A současně neopomněl zdůraznit, že Murínovi do funkce pomohla ČSSD.

„Nechápu jak se šéf GIBS mohl potkávat s lidmi, kteří účelově stíhali podnikatele, připravili je o majetek (Sitta, Neograph) (více čtěte zde) a spolupracovali s pražskými kmotry. Je to pro mě nepochopitelné, ale za výběr šéfa GIBSu je odpovědná ČSSD, je to její nominant. Pro mě už tenhle fakt snižuje jeho důvěryhodnost. Na mě to nepůsobí vůbec dobře,“ reagoval pro iROZHLAS.cz tehdy Babiš (reakce dalších politiků, mimo jiné i někdejšího ministra vnitra Milana Chovance, najdete TADY).

Rezignace šéfa GIBS by byla jednou z dalších personálních změn, které vláda v demisi od začátku roku provedla. Odvoláni byli například generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera, ředitelka pražské Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská, ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluk Němeček a generální ředitel České pošty Martin Elkán.