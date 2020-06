Lidi přicházejí a odcházejí, ale Babiš zůstává. Práci si kazit nenechám, kritizuje premiér krajské kauzy ANO

Trestní oznámení, které na záchranářku Veroniku Brožovou podala středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nesmyslné. Uvedl to v rozhovoru pro deník Právo. Společně s kontroverzní situací v brněnské organizaci hnutí ANO, kterou kvůli údajnému napojení na podsvětí opustil šéf Petr Vokřál, poškozují podle Babiše tyto aféry jeho práci ve vládě. Na krajských úrovních tak požaduje zásadní změny. Praha 17:03 13. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér odmítá, že by se z hnutí ANO stala tradiční politická strana | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„To, co předvedla paní Jermanová, byl nonsens. Není pro ní dobře, když se takto prezentuje v mediálním prostoru. Konečnou podobu kandidátek schvaluje výbor, který se kvůli tomu sejde koncem června. Nyní je předčasné o tom mluvit,“ uvedl Babiš v rozhovoru pro deník Právo k případným změnám v kandidátkách pro podzimní krajské volby.

Právě výstupy v médiích a nedostatečná angažovanost v krajských organizacích hnutí podle premiéra ANO výrazně oslabují. „S některými našimi lidmi je potíž, že dávají strašně rádi rozhovory a mluví na kameru, ale když je předsednictvo nebo výbor, kde by mohli své myšlenky realizovat, tak mlčí. Našemu hnutí to neprospívá,“ tvrdil předseda ANO.

Zrušení brněnské organizace

Velké problémy řeší hnutí v Jihomoravském kraji - v minulých dnech oznámil tamní lídr ANO a bývalý místopředseda hnutí Petr Vokřál svůj odchod. Jako jeden z důvodů pak uvedl napojení organizace na podsvětí a kontroverzi okolo korupčních kauz. „Je mi líto, že pan Vokřál odešel. Seděl v brněnském ANO čtyři roky, a pokud měl pocit, že něco není v pořádku, tak měl jednat. Podporu předsednictva měl,“ mínil Babiš, který tento týden oznámil, že brněnskou organizaci zruší a znovu založí.

Ve spojitosti s kauzou Stoka, kdy vlivný člen brněnského ANO Jiří Švachula podle policie manipuloval se zakázkami, se objevovalo i jméno syna předsedy poslaneckého kubu ANO Jaroslava Faltýnka. Sám Faltýnek pak měl podle Vokřála mimo jiné zastavit vyloučení Jiřího Švahuly, který by obžalován v případu podezření z korupce na radnici Brno-střed.

„Tento týden jsem poprvé mluvil s panem (Jiřím) Faltýnkem mladším. Podle něj vše to, co se píše v médiích, jsou jen pomluvy jednoho ze stíhaných zločinců a někomu vyhovuje je udržovat ve veřejném prostoru. Kdyby to všechno byla pravda, tak by si ho policie aspoň předvolala,“ zastal se Babiš Jiřího Faltýnka v rozhovoru, který publikoval také server Novinky.cz.

‚Poškozují mou práci’

Premiér je přesvědčený, že problémy na krajské úrovni vrhají špatné světlo na hnutí i jeho práci na vládní úrovni.

„Hnutí ANO jsem vymyslel, založil, nejvíc ze všech odpracoval a všechny tyto moresy a kauzy moji práci a práci našich ministrů poškozují. Jasně jsem řekl na předsednictvu, že to musí skončit, protože nejsem ochoten platit svým politickým kapitálem za aféry krajských organizací. Lidé do našeho hnutí přicházejí a odcházejí, Babiš ale zůstává a povede ANO do sněmovních voleb za rok, pokud dostanu důvěru hnutí,“ dodal premiér.