Babiš kritizuje vlastní poslance kvůli kvótám na potraviny. ,Pro Česko budou znamenat citelné sankce'

Jen pár hodin po schválení novely zákona o potravinách přichází premiér Babiš (ANO) s kritikou vlastních poslanců. Ti odhlasovali novelu, podle které budou muset velké prodejny potravin od roku 2022 nabízet nejméně 55 procent domácích produktů. „Tento návrh jsem neinicioval, ani nepodpořil a považuji ho za zcela zbytečné politické gesto, které je v rozporu s fungováním vnitřního trhu Evropské unie,” vyjádřil se Babiš pro server iROZHLAS.cz. Praha 18:18 20. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) během tiskové konference na summitu EU v Bruselu | Foto: Oliver Matthys | Zdroj: Reuters

„Někteří poslanci věří, že se jedná o vstřícný krok vůči českým zemědělcům, ale bohužel se mýlí. Pokud by tato změna nabyla účinnosti, bude to pro Českou republiku znamenat citelné sankce a ani z omezení volného pohybu zboží v Evropské unii by čeští producenti, ani spotřebitelé v dlouhodobém horizontu neměli žádný prospěch,“ kritizuje premiér Andrej Babiš novelu o potravinových kvótách z dílny SPD.

Kvóty na potraviny podle Piráta Holomčíka neprojdou. ‚Jde to proti principu volného trhu EU,‘ říká Číst článek

Tu kromě SPD, ČSSD, KSČM a Trikolóry podpořilo i 36 poslanců hnutí ANO, tři další se zdrželi hlasování.

Kvůli zákonu o potravinách to podle informací serveru iROZHLAS.cz vřelo na úterním jednání klubu ANO. Andrej Babiš se na něj připojil přes videohovor a k ruce mu byla odbornice z Úřadu vlády. I její argumenty proti kvótám ale poslanci odmítli.

„Nenazýval bych to úplně konfliktem, byla tam o tom bouřlivá debata. Pan Babiš s tímto návrhem nesouhlasil, byl od začátku proti,“ tvrdí poslanec Jaroslav Bžoch, který jako jediný člen ANO hlasoval ve středu proti návrhu. „Novela je spíš takové gesto, premiér byl proti, hlavně protože jde o návrh proti evropské legislativě,“ mínil Bžoch.

Poslanci hnutí ANO v čele se šéfem klubu a druhým mužem hnutí Jaroslavem Faltýnkem měli ovšem opačný postoj a hlasovali pro zákon. Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek redakci k ojedinělému rozkolu mezi postojem premiéra Babiše a klubu vyjádření neposkytl.

‚Hrozí žaloba a odebrání práv‘

Podle kritiků novela nahrává velkým potravinářským koncernům. Největším z nich je v tuzemsku Agrofert, který patří do svěřenského fondu premiéra Babiše.

Zákon ale podle opozice i expertů nemůže vejít v platnost. „Podle mě zemědělci nepotřebují signály, že pro ně něco děláme, ale abychom pro ně něco dělali. Základní věcí je, že návrh nevejde v účinnost. A nemůže. Nehrajme tady divadlo pro voliče. Jde proti principu volného trhu Evropské unie,“ uvedl ve středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus poslanec Radek Holomčík (Piráti).

Jeho slova potvrzuje pro server iROZHLAS i Petr Kaniok z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity. „Novela jde proti principům Evropské unie, proti volnému pohybu kapitálu, volnému trhu,“ tvrdí expert.

Sněmovna podpořila kvóty na české zboží. Schválila i pokuty za prodej potravin dvojí kvality Číst článek

Uvalení sankcí, o kterém mluví ve svém vyjádření premiér, ale Kaniok v krátkodobém horizontu neočekává. „To by bylo předjímání, muselo by to projít před soud a Evropskou komisi,“ upozorňuje.

Pokud by zákon vešel v platnost a v českých obchodech se od příštího roku prodávaly do velké míry jen české potraviny, hrozí České republice podle experta žaloba. „Ať už od Evropské komise nebo jiného členského státu,“ upřesňuje.

„Kdybychom se zabejčili a zákon uvedli v platnost, neumím si představit, jak bychom to ustáli, přišel by velký politický tlak. Mohlo by to vyústit i v odebrání jistých hlasovacích práv, jako v případě Maďarska nebo Polska,“ vysvětluje Kaniok.