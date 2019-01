Babiš: Huawei zvažuje právní kroky proti českému kybernetickému úřadu, Home Credit se bojí o své investice

Společnost Huawei možná podnikne právní kroky proti Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který před jejími technologiemi před Vánocemi varoval. V pořadu televize Prima Partie to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). „Celé to varování bylo překvapení a my jsme byli postaveni do role, kdy neseme následky, musíme to respektovat,“ řekl Babiš s tím, že varování úřadu nebylo předem konzultované a opřené o důkazy.

