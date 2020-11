‚Že vás to ještě baví.‘ Babiš při interpelacích opět odmítl střet zájmů, také zesměšňoval Piráty

Andrej Babiš (ANO) čelil ve čtvrtek při interpelacích v poslanecké sněmovně dotazům na střet zájmů. Poslanec František Kopřiva (Piráti) premiéra konfrontoval s úryvky dopisu Evropské komise, který ve čtvrtek zveřejnil server iROZHLAS.cz. Brusel v něm opakuje, že Babiš ovládá holding Agrofert, a porušuje tak českou i evropskou legislativu. „Já nevím, jak už to mám vysvětlit, že žádný střet zájmu nemám,” reagoval ve sněmovně premiér. Praha 17:21 12. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pan Babiš ovládá společnosti ze skupiny Agrofert, píše Evropská komise v dopise, který dnes zveřejnila česká média,” uvedl svoji otázku pirátský poslanec Kopřiva. „Komise tak potvrzuje své dřívější závěry z předchozího šetření, a ty jsou tedy už definitivní,” pokračoval.

„České úřady mají navíc podle auditorů závažné nedostatky v předcházení střetu zájmů,” řekl Kopřiva a připomněl, že podle odpovědi Evropské komise jsou veškeré dotace udělené skupině Agrofert po 1. září 2017 v rozporu s evropskou a českou legislativou. „Kdy a jak se zbavíte svého střetu zájmů? Dokážete odhadnout celkový objem nezákonně přidělených zakázek a dotací pro společnosti z koncernu Agrofert?” uzavřel svůj dotaz.

„No. Je to zajímavý, že vás to ještě baví,” otevřel Babiš svoji odpověď a v sále se ozval smích. „Vy budete mít narozeniny koncem listopadu, to vám gratuluju. Přemýšlím, co jsem dělal ve vašem věku,” pokračoval premiér. „Tehdy byl plat 1050, dělal jsem referenta, škrtal jsem vagóny čpavku,” řekl Kopřivovi Babiš.

Do premiérovy řeči vstoupil místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti). „Já bych vás opravdu chtěl poprosit, abyste odpověděl na interpelaci a zdržel se osobních invektiv,” usměrnil ho. „Víte, že mluvím blbě, tak se snažím jako,” reagoval Babiš se smíchem.

„Je to asi tak... Když hnutí ANO přišlo do vlády a někteří zjistili, že nejsme stejní, tak se nás snažili zbavit. Když to nešlo ve volbách, vznikl lex Babiš, nevím, jestli jste o tom slyšel,” poučil premiér Kopřivu o zákonu, který zakazuje firmám, v nichž mají členové kabinetu nejméně čtvrtinový podíl, aby se ucházely o veřejné zakázky a investice. Zároveň zakazuje členům vlády vlastnit média.

Zrazu jsou tu auditoři

„Pokud se vám nepovedlo se mě zbavit v Čechách, přenesli jste to do Evropy. Stále tam píšete ty udavačské dopisy. O tom to je. Zbavit se Babiše. Ale já nevím, jak už to mám vysvětlit, že žádný střet zájmu nemám?! Proč říkáte, že je něco nezákonné? Když dobře víte, že to není pravda. Realizoval jsem se podle lex Babiš, dodržuju zákony, převedl jsem Agrofert do svěřenských fondů. Od té doby s nimi nedisponuju, neovládám, neřídím. Nemůžu jít ani na valnou hromadu,” zopakoval Babiš.

„Zrazu se v Evropské unii objevili nějací auditoři, kteří kandidovali za vaši stranu, takové překvapení. Je úplně absurdní, že auditoři Evropské komise vykládají český zákon, ten mají vykládat české soudy a čeští soudci. Vůbec nechápu, proč se mě na to ptáte. Všechno to mají úředníci, o těch závěrech nevím. Nebyl jsem účastníkem auditního procesu, nikdy mě nikdo neoslovil. Je nesmysl, a znovu se to potvrdilo, že Česká republika zkrátka nic vracet nebude. Nechápu, proč se mě na to ptáte,” řekl na závěr své odpovědi Babiš. „Vlastně chápu, nemáte nic jiného, jen Antibabiše,” dodal a vrátil se do lavice.

‚Jste skutečně nechutná‘

Poslankyně Pirátů Olga Richterová se při interpelacích ptala také na téma zveřejňování počtu zemřelých s covidem. Na začátku listopadu vyjádřili poslanci hnutí ANO na zasedání Výboru pro zdravotnictví přání, aby se nezveřejňovala každý den.

„Je opravdu nutné hlásit médiím informaci o úmrtnosti na covid každý den?“ podotkl podle záznamu z jednání výboru například onkolog a poslanec hnutí ANO Rostislav Vyzula 4. listopadu.

„Na počet obyvatel máme stále nejvíc úmrtí v Evropě. Znamená to, že na základě dat za posledních sedm dní v České republice při přepočtu na počet obyvatel zemře zhruba trojnásobek lidí s covidem, co ve zbytku Evropské unie,” uvedla svoji otázku Richterová.

„V této situaci, kdy i díky veřejným datům veřejnost ví, že je ta situace vážná, začali poslanci vašeho hnutí zpochybňovat to, aby se ta data zveřejňovala. Na zasedání Výboru pro zdravotnictví se diskutoval nápad přestat zveřejňovat aktuální data o úmrtích. Vysoký státní úředník (Ladislav Dušek, ředitel ÚZIS, pozn. red.), který to má celé na starosti, se k tomu bohužel přidal,” pokračovala poslankyně, která je členkou výboru.

„Měnit metodiku v průběhu epidemie by bylo opravdu neskutečně nebezpečné. Věřím, že ta diskuze na výboru byl spíš takový bonmot, ale přesto by mě uklidnilo, kdybyste se jasně vyjádřil, že utajování včasných dat o úmrtích v souvislosti s covidem, odmítáte,” uzavřela Richterová.

Babiš poslankyni odpověděl: „Myslel jsem si, že je to náhoda, že si v tom libujete. Vy jste skutečně nechutná. Vám nevadí, že tady jsou nějací pozůstalí? Vy stále mluvíte o těch mrtvých. Vám to dělá radost, že tolik lidí zemřelo? Asi jo, když to stále dáváte na stůl a vytrhujete z kontextu nějaké věci. Čím hůř pro Českou republiku a její občany, tím líp pro Pirátskou stranu. Když tady umírají lidi, tak si myslím, že je nevhodné o tom vůbec mluvit tady,” uvedl premiér.

Podle Babiše není v plánu systém zveřejňování dat o úmrtích měnit. „Vůbec nevím, jaký náš poslanec, pokud vím, tak o tom mluvil pan Dušek z ÚZIS. Nikdo, nevím o tom, že by někdo z ministerstva zdravotnictví nebo vlády… žádné utajování není. V žádném případě nebylo myšleno, že by chtěl někdo něco utajovat. Vždyť se to bude prověřovat,” odpověděl Babiš.