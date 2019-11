ŽIVĚ: Hostem Interview Plus je místopředseda Milionu chvilek pro demokracii Benjamin Roll

Co bude následovat po velké demonstraci na Letné proti Andreji Babišovi? Opravdu organizátoři věří, že odstoupí? Jak chtějí ke spolupráci přispět opoziční strany? Místopředseda a mluvčí spolku Milion chvilek pro demokracii Benjamin Roll je hostem Interview Plus Českého rozhlasu Plus. Video Praha 11:35 18. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

O víkendu proběhla demonstrace na Letenské pláni, na které zazněly požadavky, aby premiér Andrej Babiš do konce roku odvolal ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO). Ve vysílání Českého rozhlasu Plus mluví o záměrech spolku místopředseda Benjamin Roll. Moderuje Michael Rozsypal.

Roll naznačil snahu spolku přesunout demonstrace do regionů. „Regiony hrají klíčovou roli, už nyní probíhají demonstrace ve více než 170 obcích. Má to potenciál, lidé z menších obcí konečně vidí, že tady máme nějaký problém. To bude i do budoucna zásadní,“ uvedl.

Snahy akcí spolku dle Rolla cílí především na voliče či potencionální voliče hnutí ANO.

„Logika akcí je o lidech, kteří pak mohou mluvit se svými známými, kteří volí ANO. Právě konkrétní lidé, kteří se přidali k našim vizím, mohou mít vliv na tyto lidi.“