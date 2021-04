Premiér k odvolání Blatného: Rozcházíme se v názoru, jak by měl resort fungovat. Není to o Sputniku

Premiér Andrej Babiš (za ANO) ve středu odvolal dosavadního ministra zdravotnictví Jana Blatného. Nahradil ho šéf pražské vinohradské nemocnice Petr Arenberger (za ANO). Důvod není ten, že bych nebyl spokojený s jeho prací. „Problém byl v tom, že se rozcházíme v názoru, jak by měl resort fungovat,“ řekl předseda vláda. Dodal, že Blatný byl velmi pracovitý a že odvedl maximum možného. Aktualizujeme Praha 13:12 7. 4. 2021 (Aktualizováno: 13:50 7. 4. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový ministr zdravotnictví za hnutí ANO Petr Arenberger | Foto: MICHAL ŠULA / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Jan Blatný během dopolední tiskové konference řekl, že jeho odvolání je „politickým rozhodnutím”. To premiér o několik hodin později popřel. „Pan Blatný odvedl maximum možného, ale zkrátka jsme dospěli k názoru, že takhle nemůžeme společně fungovat. Proto jsem dal ten návrh,” uvedl.

Výměna ministra podle něj není o ruské vakcíně proti covidu-19. „O Sputniku se rozhoduje na úrovni EMA, my samozřejmě budeme čekat na její rozhodnutí,“ dodal. Prezident Miloš Zeman přitom během jmenování Arenbergera vyzval, aby se nebránil vakcínám z Ruska a Čína.

Babiš několikrát připomněl, že resort zdravotnictví musí umět komunikovat a rychle reagovat na vývoj situace v souvislosti s koronavirem. A právě neschopnost komunikovat byla podle něj klíčová pro odvolání Blatného. „Neměl zkušenosti,” podotkl premiér.

Od nového ministra Petra Arenbergera očekává, že bude veřejně a transparentně komunikovat své návrhy.

‚Udělejte si částečný lockdown’

Dosavadní šéf pražské vinohradské nemocnice uvedl, že se chce zaměřit na to, aby lidé dostávali pravdivé informace a nepodléhali fake news. Zároveň chce do Česka dostat co nejvíce vakcín, aby centra a lékaři mohli očkovat 140 tisíc dávek denně. „Myslím, že je sem potřeba dostat hlavně vakcíny, které jsou registrované,” uvedl k dotazu na Sputnik V.

Prezident Miloš Zeman jmenoval nového ministra zdravotnictví

Rozvolňování se podle něj musí dělat „obezřetně”, aby se nezhoršil současný trend. „Neznamená to, že nás virus opustil, ale že jsme dosud byli opatrní. I když vám to nikdo nenařizuje, udělejte si částečný lockdown a stále přemýšlejte, ve které situaci je potřeba nasadit respirátor nebo se sdružovat,“ řekl. „Že skončí nouzový stav neznamená, že začne karneval,“ dodal.

Blatný v tomto týdnu slíbil novinářům, že ukáže přepracovananou mapu s protiepidemickým systémem (PES). Arenberger potvrdil, že Česko potřebuje materiál, podle kterého bude rozvolňovat. Jestli bude tento týden uveřejněn, neuvedl.

Specialista v v oborech dermatologie a venerologie Petr Arenberger pracoval ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze třicet čtyři let. Nejdříve pracoval jako náměstek, před dvěma lety se stal jejím ředitelem. Od roku 2018 byl také členem Rady Českého rozhlasu. Až odejde z postu ministra, chtěl by se tak do nemocnice vrátit. „Nehodlám být až do smrti politikem,” dodal.